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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Anneler Günü'nde çiçek satışları 10 kat arttı

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Anneler Günü'nde çiçek satışları 10 kat arttı

Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı İsmail Başaran, "Anneler Günü haftasında çiçek satışları diğer haftalara göre 10 kat arttı. Çiçekçiler, zaman zaman siparişlere yetişmekte güçlük çekti. Anneler için pek çok farklı türde milyonlarca adet çiçek alındı. Bu alanda başı karışık buketler çekerken, onu gül, orkide, menekşe, ortanca ve saksı çiçekleri takip etti. Çiçekler için ortalama 80 TL ödenirken rakam bölge ve çiçeğe göre değişti ancak genelde annelere alınan çiçek için 40 lira ila 200 lira arasında bütçe ayrıldı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı (TÇB) İsmail Başaran, Anneler Günü haftasında çiçek satışlarının diğer haftalara göre 10 kat arttığını belirterek, annelere alınan çiçekler için ortalama 80 TL ödendiğini söyledi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nü kapsayan haftada çiçek satışlarının diğer haftalara göre 10 kat arttığını kaydederek, çiçekçilerde yoğunluğun yaşandığını, zaman zaman siparişlere yetişmekte güçlük çekildiği bildirdi.

Ramazan ayı nedeniyle işlerinde genel anlamda bir durgunluk yaşandığını dile getiren Başaran, "Açıkçası bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Genel anlamda ki durgunluk nedeniyle hazırlıksız yakalandık diyebiliriz." yorumunu yaptı.

Başaran, normalde yıl içinde çiçekçiler için en çok satışın Sevgililer Günü'nde gerçekleştiğini belirterek, bu yıl Anneler Günü'nde Sevgililer Günü kadar olmasa da satışlarında rekor artış yaşandığını anlattı.

Anneler için pek çok farklı türde milyonlarca adet çiçek alındığını aktaran Başaran, bu alanda başı karışık buketlerin çektiğini, onu gül, orkide, menekşe, ortanca ve saksı çiçeklerinin takip ettiğini bildirdi.

Başaran, "Anneler Günü'nde en çok mevsim çiçekleri satıldı. Ayrıca kır çiçekleri başta olmak üzere saksı çiçeği orkideler de çok tercih edilenler arasında oldu." ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA 80 LİRA ÖDEDİK"
Başaran, anneler için alınan çiçekler için ortalama 80 TL ödendiğini belirterek, "Rakam bölge ve çiçeğe göre değişti ancak genelde annelere alınan çiçek için 40 ila 200 lira arasında bütçe ayrıldı. Anneler gününde çiçek fiyatları Sevgililer Günü'ne göre daha aşağıda kalıyor. Anneler Günü'nde çeşitlilik söz konusu olduğu için fiyatlar daha uygun oluyor. Bitki türleri de çok fazla talep alabiliyor." dedi.

Tüketicilerin özel günlerde siparişini son ana bıraktığını dile getiren Başaran, bu durumun hem çiçekçileri yorduğunu hem de siparişlerin gecikmesine neden olduğunu söyledi.

Başaran, tüketicilere özel günlerde çiçek siparişini birkaç gün önceden vermesi tavsiyesinde bulunarak, bu durumda istenilen çiçeğin de rahatça bulunabileceğini ifade etti.

Anneler Günü'nde internet satışının da çok yoğun geçtiğini aktaran Başaran, "Öğleden sonra mağaza çiçekçileri perakende satışını daha rahat gerçekleştirdi. Çünkü internet üzerinden satış yapan şirketler, yoğunluktan dolayı sipariş almakta zorlanmaya başladı. Günümüzde ne yazık ki, ana caddeleri süsleyen ışıl ışık, rengarenk çiçekçiler kaybolmaya başladı. Biz her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşların kendi mahallerinde bulunan çiçekçiden alışveriş yapmaları konusunda tavsiyede bulunduk. Çünkü mahallerde, ana caddelerde bulunan çiçekçiler bu ülkemizin önemli değerleridir." diye konuştu. 

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