Anneler günü için çifte kutlama
Anneler Günü nedeniyle “Anneler çocukları için ne yapmaz” konseptiyle, çalışanlarının annelerinin yer aldığı filmi iletişimine taşıyan ING Bank, aynı zamanda çalışanlarının anneleri ile olan anılarını “Tadı Damakta Kalan Hikayeler-Kahraman Annelerimizin Tarifleriyle” adlı bir kitapta topladı. Tarifin sahibi anneler genel müdürlük binasında ağırlandı.
ING Bank, anneler günü için bu sene çifte bir kutlamaya imza attı. Banka, Kahramanmaraş’tan İzmir’e, Diyarbakır’dan Balkanlar’a, çalışanlarının annelerinin elinden çıkmış yemekleri “Tadı Damakta Kalan Hikayeler-Kahraman Annelerimizin Tarifleriyle” adıyla kitaplaştırdı.
ING Bank çalışanlarının annelerinin yer aldığı filmiyle “Anneler çocukları için ne yapmaz” diyen Banka, evlatları için yaptıkları ve yapmadıklarıyla her annenin çocuğunun gözünde bir kahraman olduğu mesajını verdi.
HİKÂYELERİNİ PAYLAŞTILAR
Kitapta, tariflere anıların eşlik ettiğini söyleyen ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, şöyle konuştu: “En uzaktayken, en zor durumdayken ya da en mutluyken yanımızda olmalarını dilediğimiz annelerimiz için, anneler gününü bu yıl bambaşka bir şekilde kutlayalım istedik. ING Bank çalışanları arasından dileyenler bize, annelerinin tariflerini, onlara ne hatırlattığının hikâyesiyle birlikte gönderdi. Bu kitapla annelerimize, eskilerin kokusunu, tadını, o zamanların neşesini, bizim için o günlerin ne ifade ettiğini anlattık. Çalışanlarımızın annelerinin yer aldığı filmimizle ise her annenin çocuğu için nelere katlandığını anlatabilmek, emekleri için teşekkür etmek ve bizler için birer kahraman olduklarını söyleyebilmek istedik."
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