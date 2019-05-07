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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Anneler Günü için 39 ülkeye 45 milyon dal çiçek satıldı

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Anneler Günü için 39 ülkeye 45 milyon dal çiçek satıldı

Anneler Günü dolayısıyla Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden 39 ülkeye 45 milyon dal kesme çiçek ihraç eden sektör, yaklaşık 7 milyon dolar ciro bekliyor.

Anneler Günü dolayısıyla 39 ülkeye 45 milyon dal kesme çiçek ihraç eden çiçekçilik sektörü, yaklaşık 7 milyon dolar ciro bekliyor.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Süs Bitkileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, AA muhabirine, çiçek sektörünün Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladığını söyledi. 

Yurt dışına son sevkiyatların yapıldığını dile getiren Yeter, 39 ülkeye 45 milyon dal kesme çiçek ihraç edildiğini belirtti. 

Sırasıyla en fazla Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna'ya ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Yeter, "Anneler Günü ihracatından yaklaşık 7 milyon dolar ciro bekliyoruz." dedi. 

Yeter, yurt içinde de yaklaşık 15 milyon dal kesme çiçek satışı yapmayı planladıklarını kaydetti. 

İç pazarda çiçek tüketiminin her yıl arttığına işaret eden Yeter, "Yurt içinde çiçek satışlarımız her yıl yüzde 20-30 oranında artarak devam ediyor. Sadece Anneler Günü için değil, diğer özel günlerde ya da evlerde, ofislerde çiçek kullanımının arttığını görüyoruz. Çiçeğin bir sevgi, anlatım dili olduğunu kabullenmeye başladık." diye konuştu. 

ÇİÇEK ÜRETİMİNİN YÜZDE 85'İ ANTALYA

Türkiye'de ihracat için en fazla üretim yapılan çiçek çeşidinin karanfil olduğunu belirten Yeter, "Anneler Günü'nün çiçeği kırmızı karanfil, en fazla bu alanda üretim ve ihracat yaptık. Karanfilin ardından gerbera çeşidi ihraç edildi." dedi. 

Yeter, yaklaşık 13 çeşitte çiçek üretimi yaptıklarını kaydetti. 

Çiçek üretiminin yüzde 85'ini Antalya, kalan kısmın ise İzmir ile ülkenin farklı bölgelerinden sağlandığını vurgulayan Yeter, ülke genelinde 6 bin 500 metrekarelik alanda çiçek üretimi yapıldığını ifade etti. 

Sektörde yaklaşık 30 bin kişinin depo ve üretim aşamalarında çalıştığını ve dolaylı olarak ise yaklaşık 300 bin kişinin bu sektörden geçimini sağladığını dile getiren Yeter, "Türk annelerinin hazırladıkları çiçekler, dünyanın annelerini mutlu edecek. İnsanlar birbirlerini mutlu etmek için çiçeği kullanıyorlar, böyle bir sektörde çalışmak da bizi mutlu ediyor." dedi. 

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