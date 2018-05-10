Anneler Günü bereketi!
HER mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan ‘anneler günü’ yılbaşından sonra en çok harcamanın yapıldığı gün olarak belirtiliyor.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Son 5 yılın mayıs aylarında hem kredi kartıyla işlem sayısında hem de harcama miktarında gözle görülür bir artış dikkat çekiyor” dedi. Markaların büyük bölümünün kampanyalarla bu özel günü desteklediğini söyleyen Öncel, anneler Günü’nün kutlandığı hafta sonu restoran, mücevher, kozmetik, hazır giyim, terlik ve küçük ev aletleri ürünlerinin satışında yüzde 100’e varan artışlar görüldüğünü kaydetti.
BENZER TABLO ÇIKIYOR
Öncel şöyle konuştu: “Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerini incelediğimizde de Anneler Günü’nün kredi kartı harcamalarına etkisi açıkça görülebiliyor. Örneğin 2017’nin Nisan ayında 46,3 milyar TL olan kredi kartı ile alışveriş miktarının mayısta 50.4 milyar TL’ye yükseldiğini, ‘Babalar Günü’nün de olduğu haziranda yeniden 47.6 milyar TL’ye gerilediğini görüyoruz. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında nisan ve hazirana göre kredi kartıyla işlem sayısında da 15-16 milyon adetlik bir fark bulunuyor. Yine 2017 için konuşmak gerekirse nisanda 280 milyon 754 bin adet olan kredi kartıyla işlem sayısı mayısta 296 milyon 700 bine yükseliyor, haziranda tekrar 281 milyon 754 bine düşüyor. Son 5 yıla baktığımızda hepsinde benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu tabloda yaz sezonu alışverişinin mayıs ayında yoğunluk kazanmasının etkisi bulunsa da temel nedenlerden birinin Anneler Günü olduğunu söyleyebiliriz.”
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