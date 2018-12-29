Anneanne yasakları!

Çocuk programlarında veya kanallarında sağlıklı olmayan, çocukların tüketmesi istenmeyen şekerleme, cips gibi fazla yağlı, şekerli gıdaların reklamlarına yasak getirildi. Yeni dönemde tüm mecralarda falcı, medyum, astrolog, sohbet, eş bulma, arkadaşlık hatları ile yasadışı kumar, bahis oyunlarının reklamına da son veriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ticari reklam yönetmeliğindeki değişiklikleri anlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanlığı’nın kırmızı listesinde yer alan gıda ve içeceklerin çocuk programlarında reklamların engellendiğini belirtti. Ruhsar Pekcan, Eximbank şube açılışı için geldiği Gaziantep’te, düzenlemeye ilişkin kararı alırken içeriğine anneanne gözüyle baktığını söyledi. Bakan Pekcan, “Çocukların tüketmesini istemediğimiz şekerleme, cips gibi bir nevi fazla yağlı, şekerli, unlu gıda reklamlarına kısıtlama getirdik. Özellikle çocuk programlarında, çocuk kanallarında bu reklamların yapılmasını durdurduk. Promosyon olarak fastfood yanında oyuncak verilmesinin önüne geçiyoruz. Anne hatta anneanne gözüyle tüketicinin korunması hakkında karar aldık. Özellikle çocuklar ve gençleri bu tür gıdalardan uzaklaştırmayı hedefledik” dedi.

Düzenlemeyle çocuklara yönelik reklamların daha da ilerisine gidilerek reklam dışı promosyonlara da yasak geldi. Böylece gıdaların satışını artırmaya yönelik cips içinden taso, çıkartma, chippara-parapuan gibi çocukların ilgisini çekecek hiçbir hediye verilemeyecek.

FAL REKLAMI YASAK

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelik kapsamında falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak. Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hat ve hizmetleri de aynı kapsamda değerlendirilecek. Ayrıca her türlü ateşli ve ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına da izin verilmeyecek. Gıda üreticilerinin yönetmeliğe uyumu için 6 ay geçiş süresi tanındı. Yasaklara uymayan firmalara Reklam Kurulu’nun kararına göre 8 bin ila 342 bin lira arasında ceza kesilecek. İhlalin tekrarı halinde Kurul bu cezayı 10 kata kadar artırabilecek.

YASAK NERELERDE UYGULANACAK?

Çocuklara yönelik radyo ve televizyon kanalları ve çocuk programları.

Çocuklara özel tasarlanan gazete-dergi gibi süreli yayınlar.

Sosyal medya uygulamaları, oyunlar ve internet mecrası.

2019 HEDEFİ 48 MİLYAR DOLAR KREDİ



EXIMBANK ihracatı destekleme konusunda 2019 yılında da önemli bir misyon üstleneceğini ifade eden Pekcan, “Daha fazla ihracatçımıza bulundukları yerde ulaşmak amacıyla 8 yeni şube açacak. Bu sayede ulaşılan ihracatçı sayısının en az 12 bin 500 olması gerektiğini düşünüyoruz. Eximbank ayrıca 2019 yılında ihracatçılarımıza sağladığı toplam finansman desteğini 48 milyar dolara yükselteceğiz” açıklamasını yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, “Eximbank’da KOBİ’lerimizin payı, ilk defa bu sene yüzde 70’e ulaştı ve hatta geçti. İnşallah şimdi bu şube sayesinde, daha fazla sayıda Antepli KOBİ’miz, Eximbank’a ulaşabilecek” dedi.