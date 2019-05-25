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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet CAN / SAN FRANCISCO
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Anne karnında hastalık testi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Anne karnında hastalık testi

Bebeklerin anne karnındayken, gelecekte karşılaşacağı hastalıklar tespit edilebilir mi? Bu sorunun yanıtı artık evet. Aralarında ÖSS Türkiye birincisi Türk bir kurucunun olduğu ‘BillionToOne’, sadece bir tüp kanla bebeklerin karşılaşacakları hastalıkları tespit ediyor.

YER teknolojinin başkenti Silikon Vadisi. Vadinin en önemli yerleşim birimlerinden biri Menlo Park’tayız. Burası, teknoloji konusunda dünyada çapında ilgi çeken bir nokta. İnternet devlerinden Facebook’un merkezi burada. Hemen Facebook merkezinin arkasında ise biyoteknoloji startup’larının yoğunlukta olduğu bir merkez var. Adı Menlo Park Labs. Buradaki biyoteknoloji startupları milyarlarca dolarlık değere ulaşan başarılara imza atıyor. Örneğin; geçen aylarda ‘Pacific Biosciences’ adındaki bir biyoteknoloji startup’ı 1.2 milyar dolara ‘Illumina’ tarafından satın alındı. Biyoteknoloji konusunda böylesine büyük bir potansiyele sahip olan bir merkezde Türk bir girişimcinin kurucu ortağı olduğu bir startup da var. Dünyayı biyoteknoloji alanında sallamaya hazırlanan bu startup ‘BillionToOne’. Yani ‘Milyardan bire’ diyebiliriz. 2008 yılı ÖSS Türkiye birincisi Oğuzhan Atay’ın kurucu ortağı olduğu girişim, ‘ezber bozuyor’ kelimesini fazlasıyla hakediyor. Biz de Silikon Vadisi’ndeki startup turumuzda Oğuzhan Atay ile bir araya geldik ve kendisinden BillionToOne ile neler yaptıklarını dinledik.

Anne karnında hastalık testi

Stanford Üniversitesi’ndeki doktora projesinden yola çıkarak 3 yıl önce arkadaşları Sukrit Silas ve David Tsao ile BillionToOne projesini hayata geçirdiklerini belirten Atay, şunları anlattı: “Anne kanından, bebeklerin gelecekte karşılaşabilecekleri genetik hastalıklarını tespit ediyoruz. Tüm hücrelerimiz kanımıza DNA salıyor. Bizim yaptığımız şey ise anne kanından örneği alıp buradaki DNA’yı inceleyerek, bebekte genetik hastalık olup olmadığını tespit etmek. Bizim DNA’mızda 3 milyon baz var ve biz tek bir tanesinde oluşabilecek hastalıklara bakabiliyoruz. İsmimiz de buradan geliyor. Milyardan bire olarak ifade edebiliriz. Yüzde 90’dan fazla hastalık DNA’daki küçük değişikliklerden kaynaklanıyor. Biz bu küçük değişikliklere bakabilen bir teknoloji geliştirdik. Bu sayede kistik fibroz, akdeniz ateşi, orak hücreli anemi, SMA ve talesemi gibi hastalıkları annenin kanından saptayabiliyoruz.”

Şu anda anne karnından bebeklerin gelecekte karşılaşacağı hastalıkları tespit etmenin çok zor olduğunu ifade eden Atay, “Bebeklerin düşmesiyle sonuçlanacak bir prosedür gerektiriyor. Anne karnına yaklaşık yarım metre uzunluğunda bir iğne sokularak sıvı alınıyor ve genetik değişikliklere bakılıyor. Annenin taşıyıcı olup olmadığına bakılıyor. Anne taşıyıcı olduğunda bile yüzde 95 oranında bebekte genetik hastalık olmuyor” dedi.

 

15 MİLYON $’LIK YATIRIM ALDI

ATAY, “Şirketin değerlemesi veya yatırım almak odaklandığımız bir konu değil. Ancak yatırımcılardan çok fazla talep geldi. En son geçen mart ayında 15 milyon dolarlık bir ‘Seri A’ yatırımı tamamladık. Şu an 15 milyon dolarlık yatırımı şirketi büyütmek için kullanıyoruz” dedi. Atay, özellikle ABD’de 5 hastalığı çok fazla görüldüğünü ve bu hastalık tespit edildiğinde yapılabilecek desteklerle bebeklerin hastalıkları yaşamaması için önemli tedbirler alınabildiğini kaydetti.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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