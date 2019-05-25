Anne karnında hastalık testi

YER teknolojinin başkenti Silikon Vadisi. Vadinin en önemli yerleşim birimlerinden biri Menlo Park’tayız. Burası, teknoloji konusunda dünyada çapında ilgi çeken bir nokta. İnternet devlerinden Facebook’un merkezi burada. Hemen Facebook merkezinin arkasında ise biyoteknoloji startup’larının yoğunlukta olduğu bir merkez var. Adı Menlo Park Labs. Buradaki biyoteknoloji startupları milyarlarca dolarlık değere ulaşan başarılara imza atıyor. Örneğin; geçen aylarda ‘Pacific Biosciences’ adındaki bir biyoteknoloji startup’ı 1.2 milyar dolara ‘Illumina’ tarafından satın alındı. Biyoteknoloji konusunda böylesine büyük bir potansiyele sahip olan bir merkezde Türk bir girişimcinin kurucu ortağı olduğu bir startup da var. Dünyayı biyoteknoloji alanında sallamaya hazırlanan bu startup ‘BillionToOne’. Yani ‘Milyardan bire’ diyebiliriz. 2008 yılı ÖSS Türkiye birincisi Oğuzhan Atay’ın kurucu ortağı olduğu girişim, ‘ezber bozuyor’ kelimesini fazlasıyla hakediyor. Biz de Silikon Vadisi’ndeki startup turumuzda Oğuzhan Atay ile bir araya geldik ve kendisinden BillionToOne ile neler yaptıklarını dinledik.

Stanford Üniversitesi’ndeki doktora projesinden yola çıkarak 3 yıl önce arkadaşları Sukrit Silas ve David Tsao ile BillionToOne projesini hayata geçirdiklerini belirten Atay, şunları anlattı: “Anne kanından, bebeklerin gelecekte karşılaşabilecekleri genetik hastalıklarını tespit ediyoruz. Tüm hücrelerimiz kanımıza DNA salıyor. Bizim yaptığımız şey ise anne kanından örneği alıp buradaki DNA’yı inceleyerek, bebekte genetik hastalık olup olmadığını tespit etmek. Bizim DNA’mızda 3 milyon baz var ve biz tek bir tanesinde oluşabilecek hastalıklara bakabiliyoruz. İsmimiz de buradan geliyor. Milyardan bire olarak ifade edebiliriz. Yüzde 90’dan fazla hastalık DNA’daki küçük değişikliklerden kaynaklanıyor. Biz bu küçük değişikliklere bakabilen bir teknoloji geliştirdik. Bu sayede kistik fibroz, akdeniz ateşi, orak hücreli anemi, SMA ve talesemi gibi hastalıkları annenin kanından saptayabiliyoruz.”

Şu anda anne karnından bebeklerin gelecekte karşılaşacağı hastalıkları tespit etmenin çok zor olduğunu ifade eden Atay, “Bebeklerin düşmesiyle sonuçlanacak bir prosedür gerektiriyor. Anne karnına yaklaşık yarım metre uzunluğunda bir iğne sokularak sıvı alınıyor ve genetik değişikliklere bakılıyor. Annenin taşıyıcı olup olmadığına bakılıyor. Anne taşıyıcı olduğunda bile yüzde 95 oranında bebekte genetik hastalık olmuyor” dedi.

15 MİLYON $’LIK YATIRIM ALDI

ATAY, “Şirketin değerlemesi veya yatırım almak odaklandığımız bir konu değil. Ancak yatırımcılardan çok fazla talep geldi. En son geçen mart ayında 15 milyon dolarlık bir ‘Seri A’ yatırımı tamamladık. Şu an 15 milyon dolarlık yatırımı şirketi büyütmek için kullanıyoruz” dedi. Atay, özellikle ABD’de 5 hastalığı çok fazla görüldüğünü ve bu hastalık tespit edildiğinde yapılabilecek desteklerle bebeklerin hastalıkları yaşamaması için önemli tedbirler alınabildiğini kaydetti.