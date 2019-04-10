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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.04.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Anlık altın fiyatları: 10 Nisan Çarşamba sabahı gram ve çeyrek altın ne kadar?

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Anlık altın fiyatları: 10 Nisan Çarşamba sabahı gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları günün ilk saatlerinde en güncel fiyatları ile sorgulanmaya devam ediliyor. Güne 238 lira seviyelerinden merhaba diyen gram altın, önceki gün 233 lira seviyelerinde seyretmişti. Peki, 10 Nisan Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, en güncel ve anlık canlı verilerle altın fiyatları

Altın fiyatları sabah saatlerinde ne kadar olduğu ile yatırımcıların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin sabah saatlerinde merakla araştırdığı gram ve çeyrek altın fiyatları, önceki güne göre artışla başladı. İşte, vatandaşların merak ettiği anlık altın fiyatları bilgileri

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Hafta ortasında ne kadar olduğu merak edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;

Gram altın 236 lira alış, 238 lira satış,
Çeyrek altın 386 lira alış, 394 lira satış,
Yarım altın 772 lira alış, 788 lira satış,
Cumhuriyet altını 1589 lira alış, 1605 lira ile işlem görüyor.

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