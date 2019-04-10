Anlık altın fiyatları: 10 Nisan Çarşamba sabahı gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları günün ilk saatlerinde en güncel fiyatları ile sorgulanmaya devam ediliyor. Güne 238 lira seviyelerinden merhaba diyen gram altın, önceki gün 233 lira seviyelerinde seyretmişti. Peki, 10 Nisan Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, en güncel ve anlık canlı verilerle altın fiyatları
Altın fiyatları sabah saatlerinde ne kadar olduğu ile yatırımcıların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin sabah saatlerinde merakla araştırdığı gram ve çeyrek altın fiyatları, önceki güne göre artışla başladı. İşte, vatandaşların merak ettiği anlık altın fiyatları bilgileri
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Hafta ortasında ne kadar olduğu merak edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;
Gram altın 236 lira alış, 238 lira satış,
Çeyrek altın 386 lira alış, 394 lira satış,
Yarım altın 772 lira alış, 788 lira satış,
Cumhuriyet altını 1589 lira alış, 1605 lira ile işlem görüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle