Anlayana aşk olsun

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Ahmet CAN / MOUNTAIN VIEW
09.05.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

Anlayana aşk olsun

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Anlayana aşk olsun

Sesli asistanlar her geçen gün hızla geliştiriliyor. San Francisco’da düzenlenen Google I/O etkinliğinde tanıtılan yeni nesil sesli asistan Google Assistant, artık insanlarla telefonda konuşarak rezervasyon yapabiliyor. Karşı taraf insanla konuştuğunu sanıyor.

"ALO, bir rezervasyon yaptırmak istiyorum." Bu sözleri bir restorana, bir kuaföre veya bir otele defalarca söylemişliğimiz vardır. Rezervasyon yaptırmak için kullandığımız bu sözlerden önce dakikalarca telefonun düşmesini bekleriz. O da yetmezmiş gibi telefonun karşısındaki çalışana derdimizi anlatmaya çalışırız. Belki de telefonun icadından beri süre gelen bu alışkanlık artık sona eriyor. Teknoloji devi Google’ın dünya çapındaki teknoloji meraklılarını ABD’nin San Francisco’ya bağlı yerleşim yeri Mountain View’de bir araya getirdiği ‘Google I/O 18’ etkinliğinde konuşan şirketin CEO’su Sundar Pichai, yapay zekâ teknolojisini insanların hayatını kolaylaştırması için geliştirdiklerini ifade ederek, sesli asistanları Google Assistant’taki yeniliği tanıttı. Kullanıcıların Android işletim sistemli akıllı telefonlar veya akıllı hoparlör sistemleri üzerinden sesli komutlar vererek cihazlarını yönetmesini sağlayan Google Assistant, yeni özellikleriyle birlikte rezervasyon yaptırılmak  istenilen işyerini arayarak sesli olarak karşısına çıkan çalışanla konuşuyor. Başka bir deyişle işyeri çalışanı rezervasyon için bir insanla konuştuğunu sanıyor. Ancak gerçekte bir yapay zekâlı sesli asistanla konuşuyor.

CÜMLE KURUYOR
İlk kez Google I/O’da gösterilen bu özelliğin en çok dikkat çeken yanı ise tıpkı insanlarda olduğu gibi doğal bir dil kullanması. Örneğin; insanlar telefon konuşmalarında karşı taraftaki kişiyi dinlerken “hmmm” nasıl diyorsa, Google Assistan da aynı tepki veriyor. Hatta bununla kalmıyor. Cümle sonlarına “lütfen” gibi doğal dil akışında kullanılan kelimeleri kullanıyor. Bu da Google Assistant ile telefonda konuşan kişilerin gerçek insanlarla konuşuyormuş hissi veriyor.

İşin arka planında ise Google’ın geliştirdiği bir teknoloji harikası var. ‘Wavenet’ adındaki yeni nesil derin öğrenme teknolojisi, Assistant’ın daha doğal konuşma yapmasını sağlıyor. Bu teknolojiyle birlikte akıcı konuşma (continued conversation) özelliği dikkat çeken noktaların başında geliyor. İki cümleyi birbirine bağlama ve günlük hayatta olduğu gibi devrik cümle kurma özellikleri, Google Assistant’ın akıcı konuşma özelliklerinin arasında yer alıyor. Google Assistant’a eklenen diğer bir özellik de ‘çoklu eylemler’ (multiple actions) oldu. Daha önce tek bir işlem yapmak üzere programlanan Google Assistant, yeni özellikle birlikte çoklu eylemleri hayata geçirebilecek. Örneğin; Google Assistant’a “ışıkları aç” ve “haberleri oku” denildiğinde Google Assistant bu eylemi yerine getirebilecek. Kısacası kullanıcılar, günlük hayatta sesli asistanlara verdikleri komutlarda daha pratik olabilecek.

Anlayana aşk olsun
Google CEO’su Sundar Pichai ile Google I/O’nun ilk gününde bir araya gelme şansını elde ettik. Basın mensuplarıyla sohbet eden Pichai, samimi tavrıylarıyla dikkat çekti.

YAPAY ZEKÂ SORUMLULUĞUMUZ VAR
I/O 18’in açılış konuşmasını yapan Google CEO’su Sundar Pichai, yapay zekâ konusunda büyük bir sorumluluk hissettiklerini ve bu teknolojiyi insanların daha verimli kullanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Pichai, ”Öncülük ettiğimiz bu yolda çok dikkatli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Yapay zekâ konusunda elde ettikleri son gelişmelere dikkat çeken Pichai, şunları söyledi: “Şu anda göz retinası görüntüsünden diabet teşhisi ve öngörüsü yapabiliyoruz. Bu görüntülerden yaş, cinsiyet, sigara tüketimi, vücut kitle endeksi ve tansiyon gibi pek çok veriye ulaşabiliyoruz. Bu teknoloji yüzde 76 doğruluk oranında medikal öngörü sağlıyor.”

BU YIL İÇİNDE TÜRKÇE ANLAMAYA BAŞLAYACAK
GOOGLE Assistan, şu anda sınırlı dil ve ülkede kullanılabiliyor. Google I/O 18’de paylaşılan bilgilere göre 500 milyon cihazda, 40 otomobil modelinde ve 5 bin farklı ev eşyasında olan Google Assistant, bu yıl içinde 80 ülkeye daha açılacak. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin de olması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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