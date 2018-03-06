Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi >Ankara’nın ünlü marketçisi iflasını istedi

Ankara’nın ünlü marketçisi iflasını istedi

Dinçer GÖKÇE
06.03.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

Atatürk Orman Çiftliği içinde işlettiği; içinde, market, restoran ve dinlenme alanlarının olduğu dev tesisisin yanı sıra kent genelinde bir çok marketi bulunan TİVMAŞ Mağazacılık, mahkemeye başvurarak iflasına karar verilmesini istedi. Dava dilekçesine göre şirketin tüm varlıklarını kaybettiği borca batık duruma geldiği kaydedildi.

TİVMAŞ Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ ortakları, şirketin içinde bulunduğu mali krizi aşamayınca mahkemeye başvurma kararı aldı. Şirket adına AnkaraAnkara’nın ünlü marketçisi iflasını istedi
Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, TİVMAŞ’ın perakende sektöründe gıda ve ihtiyaç maddeleri satan mağazalara sahip olduğu kaydedildi.

ŞİRKET TÜM AKTİFLERİNİ KAYBETTİ
Dava dilekçesine göre şirketin işleri son 4 yılda bozuldu. TİVMAŞ’ın sahip olduğu marketler birer birer kapandı. Şirket en son; Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan merkez market, yemek salonları ve dinlenme tesislerini kiralayan TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından tahliye edildi. Şirket, AOÇ tesislerinde tahliye edilmesi ile birlikte tüm aktiflerini kaybetti.
Ankara’nın ünlü marketçisi iflasını istedi

BORÇLARINI ÖDEYEMEZ DURUMDA
Dava dilekçesine göre şirketin 31 Aralık 2017 tarihli bilançosuna göre, TİVMAŞ özvarlıklarını tamamen kaybetmiş. Borçlarını ödeyemez duruma gelen şirketin zararı her geçen gün katlanıyor. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin iflasına karar verilmesi talep edildi. Mahkeme yargılama için 28 Mart’a gün verdi. Şirket hakkında iflas kararı verilmesi halinde tasfiye sürecine geçilecek. Konu ile ilgili görüşüne başvurmak üzere aradığımız şirket yetkililerinden dönüş olmazken, şirket avukatı ise herhangi bir yorumda bulunmak istemediğini söyledi.
Ankara’nın ünlü marketçisi iflasını istedi

TİVMAŞ Mağazacılık, uzun süre önce TİGEM Vakfı tarafından kurulmuştu. Şirketin hisseleri zaman içinde satıldı. TİVMAŞ Mağazacılık’ın ortakları hali hazırdaki sahiplerinin Ankara’da büyük bir market zincirinin de ortağı konumunda.
Ankara’nın ünlü marketçisi iflasını istedi

 

Etiketler: Atatürk Orman Çiftliği , TİVMAŞ Mağazacılık , TİGEM Vakfı
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri