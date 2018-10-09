Ankara’nın simge binası yenilendi
Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci alışveriş merkezi olan ve kulesi ile Ankara’nın sembolü haline gelen Atakule, yeniden hizmete açılıyor.
Atakule’de alışveriş merkezi yıkılarak yenisi yapıldı, kule bölümü ise restore edildi. Temeli 1987’de dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından atılan ve 1989 ‘da açılan alışveriş merkezini 2009 yılında Atakule GYO satın almıştı. 2016’da ise alışveriş merkezinde yenileme çalışmaları başlatıldı. Atakule GYO tarafından 300 milyon TL yatırımla yeniden inşa edilen Atakule’de alışveriş merkezi bölümü 29 Ekim’de yeniden hizmete açılacak. Ankara’nın sembolü haline gelen kule kısmının ise Nisan 2019’da açılması hedefleniyor.
1500 KİŞİYE İSTİHDAM
Atakule GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, 29 yıllık alışveriş merkezinin dönemin ihtiyaçlarını karşılamadığı için yıkılarak yeniden inşa edildiğini söyledi. Projede 50 bin metrekare toplam inşaat alanı, 20 bin metrekare de kiralanabilir alan olduğunu dile getiren Arpacı, mağazaların yüzde 90’ının kiralandığını belirtti. 300 milyon yatırımı öz kaynaklarıyla yaptıklarına dikkat çeken Arpacı, “Açılan davaları nedeniyle süre biraz uzadı, bu da maliyet artışına neden oldu. Ancak tüm davalar lehimize sonuçlandı. İçinde bulunduğumuz dönemde böyle bir yatırım, yaratacağı ekonomik hareketlilik ve istihdam ile Ankara’ya ve Ankaralılara önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımımız Türkiye ekonomisine olan güvenimizin de önemli bir göstergesi” dedi. Arpacı, bu projeyle 1500 kişiye doğrudan, 6 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlanacağını da ekledi. Atakule’de dört alışveriş katına ek bir sinema ve eğlence katı planlandığını belirten Arpacı, seyir terası ve restoranların bulunduğu kule kısmının orijinaline sadık kalınarak restore edildiğini kaydetti. Çankaya’daki Atakule Alışveriş Merkezi’nin 75 bin metrekarelik botanik parka komşu olduğunu belirten Arpacı, “Atakule Alışveriş Merkezi’nde mağaza, restoran, sinema salonları ve spor salonundan oluşan 120 ünite bulunuyor. Kiralanmış mağaza oranında yüzde 90’a ulaştığımız alışveriş merkezimizde, Kule’nin faaliyete geçmesini planladığımız Nisan 2019 itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeyi ve kule kısmı dahil yıllık 8 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.
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