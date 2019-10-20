Ankara'nın saklı gölü havadan görüntülendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAnkara'nın saklı gölü havadan görüntülendi
GeriEkonomi Ankara'nın saklı gölü havadan görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
20.10.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Ankara'nın saklı gölü havadan görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'nın saklı gölü havadan görüntülendi

Ankara’da bulunan Sarıyar Hasan Polatkan Baraj gölü, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Göl üzerinde gezintiye çıkanlar, oluşumunu yüzyıllar önce tamamlayan gökkuşağını andıran sedimanter kayaçlarını ve tarihi kalıntıları da da yakından görme imkanı buluyor.

Başkent’in saklı güzelliklerinden olan Nallıhan'daki Sarıyar Hasan Polatkan Baraj gölü, güneşli havalarda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oluyor. Gölde yapılan tekne gezisine eşlik eden rengarenk sedimanter kayaçları ve Bizans dönemine ait kalıntılar, tarihe ve doğaya merakı olan herkesin ilgisini çekiyor.

Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi
Baraj gölü farklı balık türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bölge halkı tarafından İsrail sazanı olarak isimlendiren balık çevre halkı için önemli bir gelir kaynağı. Yurt dışına da ihraç edilen bu özel lezzeti tatmak isteyen vatandaşlar ise Çayırhan Mahallesi’nin yolunu tutuyor. 
Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi
Henüz bilinirliği çok olmayan bu saklı gölü keşfeden bir daha vazgeçemiyor. Balıkçıların yıl içinde tonlarca balık tuttuğu göl, hem ilçede yaşayanlar için önemli bir gelir kapısı hem göl üzerinde yaşayan kuşlar için ekosistemin devamını sağlıyor.
Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi
"BURADA 80’E YAKIN AİLE BALIK TUTUP GEÇİMİNİ BALIKLA SAĞLAMAKTADIR"
Sarıyar Hasan Polatkan Barajı'nın Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali olduğunu belirten Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Erşan İlhan, "Bizim Çayırhan Mahallemizin biz kısmı balıkçılıkla geçimini sağlamaktadır. İlk yıllarda burada sazan, yayın, tatlı su kereviti, şafak ve diğer balık çeşitleri varken teknolojik sebepler veya doğa olaylarından gölümüzde şu anda asıl adı gümüş balığı olan fakat biraz zalim olduklarından dolayı İsrail sazanı olarak geçen bir balığımız var. 
Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi
Burada 80’e yakın aile balık tutup geçimini balıkla sağlamaktadır. Burası göçmen kuşlarının uğrak yeri. Nallıhan Kuş Cenneti diye geçer. Burada gölden geçerken karınlarını doyururlar. Çayırhanımıza her yıl 184 çeşit kuş geliyor. Fakat burada en fazla olanı karabatak. Çok güzel kuş resimleri çekiliyor. Haziran ayında Foto Safari Yarışması düzenleniyor. Kuşları silahla değil fotoğraflarla yakalamalarını istiyoruz. Foto safari seven dostlarımızı bekliyoruz. Burada tarihi mağaralarımız var. Burada gördüğünüz yerlerde eskiden Sakarya Nehri ile Bolu Aladağ'dan gelen Aladağ Çayı’nın birleştiği yer. Karşı tepelerde suyun altında kalan yerlerde okçu odaları varmış. 
Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi
Burada Gülşehri'ni korumak için Osmanlı‘ya ait askerlerimiz varmış. Köyde ekmek pişirilen fırınlar gibi mağaralar var. Burada 15-20 tane varmış, atalarımız hem yaşamak hem düşmandan korunmak için buralara sığınmış. Biz bunları belediye ve vatandaş olarak tanıtmak istiyoruz. Bu mağaraların bir kısmı sular altında. İçine girildiğinde sedirler ve aslan başlı resimleri vardır. İncelendiğinde arkeologlar ve doğa severlerin büyük ilgisini çekecektir" dedi.
Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi
"TANINIRLIĞINI DÜNYA ÇAPINDA BİR NOKTAYA GETİREBİLİRİZ"
Çayırhan'ı ziyaret edenlerin tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulabileceğini belirten İlhan ,"Biz Çayırhan’da balıkçılık, çiftçilik ve madencilikle geçiniyoruz. Bugünkü ekonomik şartlar altında daha gelişmek istiyoruz. Gençlerimize istihdam sağlamak istiyoruz. Bunun için turizme belediye başkanımızın öncülüğünde geliştirmek için çalışıyoruz. 
Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi
Öncelikle doğayı sevenleri buraya bekliyoruz. Gölümüzün sörf ve yelken sporlarına çok uygun. Tanınırlığını dünya çapında bir noktaya getirebiliriz. Gölün altında kalan yerleşim yerlerimiz var. Baraj gölünün altında kalan köylerimiz oldu Bunun altında evlerimiz kaldığı gibi o zamanki şartlarda bazı tarihi eserlerimiz sular altında kalmış. 
Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi
Bizans zamanından kalma şehirlerimiz var. Gülşehri diye biliyoruz halk arasında. Ankara’da şehir altından çıkarılan eserlerimiz müzelerimizde vatandaşlarımıza gösteriliyor. Göl üzerinde yapılan gezilerde bu tarihi yapıları görme imkanı da bulurlar" diye konuştu.
Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi
Sörf ve yelken sporlarına uygun olan baraj gölünün güzelliği drone ile çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Ankaranın saklı gölü havadan görüntülendi

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle