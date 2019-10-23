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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.10.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Ankara'daki ekolojik koridor 5 bölümden oluşacak

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Ankara'daki ekolojik koridor 5 bölümden oluşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, "Ankara Güney Ekolojik Koridoru"nun Kanal Ankara, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını kapsayan yeşil aks üzerinde oluşturulmasına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Murat Kurum'un talimatıyla başlayan "Ankara Güney Ekolojik Koridoru" çalışmalarında detaylar belli oldu.

Ankara Güney Ekolojik Koridoru, Kanal Ankara, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını kapsayan yeşil aks üzerinde 5 bölüm olarak planlandı.

Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yakupabdal, Yeşilkent, Karataş ve Boztepe mahalleleri sınırlarından geçen ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı kaplayan Kanal Ankara projesi 7 etaptan oluşacak ve yeşil alanları, sosyal alanları ile ön plana çıkacak. Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek.

Proje, içinde su sporları, doğa sporları, macera parkı, seyir terası, tırmanma duvarı, macera köprüsü, fantastik oyun alanı, engelsiz oyun alanı, paintball alanı, piknik alanı ve konser alanları gibi aktivite bölümlerini barındıracak.

ANKARA MİLLET BAHÇESİ PROJESİNE TEKSAS'DAN ÖDÜL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yaklaşık 750 bin metrekarelik alanda kurulacak Gölbaşı Millet Bahçesi'nin projesi de tamamladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi konsorsiyumunda, Amerikan Mimarlar Enstitüsü ve ABD Yeşil Binalar Derneği iş birliği ile düzenlenen "4'üncü Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu'nun (International Sustainable Buildings Symposium-ISBS)" "En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması"nda Gölbaşı Millet Bahçesi projesi birincilik ödülüne layık görüldü.

Proje kapsamında, çocukların aileleriyle beraber doğal ortamda vakit geçirecekleri ve eğlenerek öğrenecekleri oyun alanları, sosyal etkinlik alanları, spor alanları ile kuş gözlem kuleleri tasarlandı. 2020'de inşasına başlanacak proje, doğal sulak alana ve kuşların üreme alanlarına zarar vermeyecek şekilde ahşap donatılar ve çevreye uyumlu doğal malzemeler kullanılarak hayata geçirilecek.

Ekolojik koridorun 3'üncü bölümündeki Mogan Gölü doğusunda 2,5 kilometrelik alanda ve batısında 2 kilometrelik alanda kıyı düzenlemesi uygulama projeleri de Bakanlık tarafından tamamlandı.

25 HEKTARLIK ARBORETUM ALANI PLANLANDI

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Ballıkpınar köyü Dede Gölü mevkisindeki yaklaşık 125 hektar büyüklüğündeki arboretum alanının 25 hektarlık kısmı için uygulama projesi yaptırıldı.

Ankara Gölbaşı Arboretumu, bilimsel, doğal, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan Ankara'ya katkı sağlayacak. Proje, kent halkı, öğrenciler ve araştırıcılar için bir eğitim ve çalışma ortamı oluştururken, aynı zamanda rekreatif faaliyetleri de kapsayan ve İç Anadolu Bölgesi'nin bitki türlerinin koruma altına alınmasını, insanlarda bitki, doğa sevgisi ve çevre bilinci gibi kavramların gelişmesine de katkı da bulunacak.

Arboretum içinde giriş ve çıkış noktalarında yer alan kontrol yapısı, tuvaletler, çeşmeler, güneş saati ve ikonu, ahşap gazebo, pergoleler ve ahşap
köprüler, yapay göl, tropik bitkiler serası ve fidanlık seraları bitkisel peyzaj olarak İç Anadolu Orijinli Yapraklı ve ibreli çalı ve ağaç türleri, meyve ağacı türleri,
sucul bitki türleri, tıbbi bitki tür örnekleri, mevsimlik çiçekler ve çim alanlar yer alacak.

Bu alanda Hacettepe Üniversitesi ile tıbbi aromatik bitki üretimine dönük bilimsel faaliyetler de yürütülecek.

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