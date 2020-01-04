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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 14:05,Son Güncelleme:/

Ankara'da yılbaşı gecesi 380 işletmede vergi denetimi yapıldı

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Ankara'da yılbaşı gecesi 380 işletmede vergi denetimi yapıldı

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı denetim ekiplerince yılbaşı gecesi 380 işletme ve eğlence mekanında yılbaşı hasılat denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerden 180'i "hasılat kontrolü" şeklinde yapıldı. Ekipler, 200 işletmede ise fiş-fatura denetimi gerçekleştirdi. Denetim Grup Müdürlüğü koordinasyonunda sabaha kadar yapılan denetimlerle tespit edilen hasılat tutarında ve gidilen işletme sayısında geçen seneye göre önemli bir performans artışı sağlandı.
Tespit edilen hasılat tutarında yüzde 135, denetim yapılan iş yeri sayısında ise yüzde 150'den fazla artış oldu.

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