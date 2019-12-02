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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Ankara'da sulama 119 milyon lira katkı getirdi

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Ankara'da sulama 119 milyon lira katkı getirdi

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın "Ankara'da yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 119 milyon lira katkı sağlandı" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara genelinde 22 Nisan-1 Ekim dönemini kapsayan sulama sezonunda 170 bin 110 dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiği ifade edilen açıklamada, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda yüzde 65 su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama sistemleriyle kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yoksulluğun azaldığını ve göçlerin önlendiğini vurguladı.

Bu kapsamda Ankara'da 22 Nisan'da başlayan sulama sezonun 1 Ekim'de tamamlandığını belirten Aydın, "Bu yıl Ankara genelinde toplam 170 bin 110 dekar tarım arazisi sulandı. Ankara'da yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 119 milyon lira katkı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, tarım arazilerinin suya kavuşması, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşması ve sulamada tasarruf sağlanması doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti.

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