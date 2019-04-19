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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.04.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Ankara ve İzmir'den Bakü'ye doğrudan uçuşlar başlıyor

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Ankara ve İzmir'den Bakü'ye doğrudan uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "THY, 2019 yaz tarifesinde Antalya-Bakü hattında tarifeli seferlere başladı. 22 Nisan itibarıyla da Ankara'dan Bakü'ye seferler gerçekleştirilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yollarının (THY) Antalya-Bakü hattının ardından 22 Nisan itibarıyla Ankara-Bakü, yaz döneminde de Pegasus Havayollarının İzmir-Bakü uçuşlarına başlayacağını bildirdi.

Turhan, AA muhabirine, Türkiye ile Azerbeycan arasında geçen yıla kadar haftalık en fazla 70 frekans sefer yapılabilirken, 2018'den itibaren bu sayının 126 frekansa yükseldiğini söyledi. 

Geçen yıl iki ülke arasında 7 bin 919 uçakla 972 bin 533 yolcu taşındığını belirten Turhan, hava yoluyla ulaştırılan kargo miktarının da 17 bin 527 tonu bulduğunu ifade etti. 

Turhan, bu yıl 2019 yaz tarifesinde Antalya-Bakü hattında THY tarifeli seferlere başlandığını anımsatarak, "22 Nisan itibarıyla da Ankara'dan Bakü'ye seferler gerçekleştirilecek. Yaz döneminde Pegasus Havayolları da İzmir-Bakü uçuşlarına başlayacak. Böylece iki ülke arasındaki uçuş ağı daha da güçlenerek genişleyecek." dedi. 

YENİ ANLAŞMA YOLDA

Turhan, Türkiye ile Azerbaycan arasında geçen yıl karşılıklı olarak gerçekleştirilen sefer sayısı 90 iken, bu yıl yaz döneminde her iki ülke otoritelerince onaylanan uçuş izinlerine göre haftalık toplam 115 frekans uçuş gerçekleştirileceğini, böylece geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış sağlanacağını dile getirdi. 
Uçuşlarda yaşanan söz konusu artışın iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel etkileşime de doğrudan olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Turhan, "İki ülke arasındaki Hava Ulaştırma Anlaşması'nın güncellenmesi hususunda iki ülkenin sivil havacılık otoritelerince yürütülen çalışmalarda sona gelinmiş olup, günümüz sivil havacılığının ihtiyaç ve gerekliliğine cevap verebilecek yeni bir Hava Ulaştırma Anlaşması'nın yakın zamanda imzalanacağını umuyoruz." diye konuştu.

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