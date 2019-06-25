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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ankara-Sivas YHT’de test sürüşü bu yıl başlıyor

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Ankara-Sivas YHT’de test sürüşü bu yıl başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas arasındaki ulaşım süresini iki saate düşürecek olan YHT hattında bu yılın sonuna kadar test sürüşlerine başlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının devam eden tren yolu projeleriyle ilgili Hürriyet’e bilgi veren Turhan, “2003 yılından itibaren demiryoluna yapılan büyük yatırımların en başında yüksek hızlı ve hızlı tren projeleri geliyor. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul arasında ülkemiz nüfusunun yüzde 40’ına yüksek hızlı demiryolu hizmeti götürdük. İşletmeye açılan bin 213 kilometre YHT hattının yanı sıra Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından biri olan Ankara-Sivas YHT hattında yapım çalışmaları devam ediyor. Projenin Yerköy-Sivas arasında ray serimi sürüyor. Ankara-Sivas arasında seyahat süresini 2 saate düşürecek hattın test sürüşlerine bu yıl başlamayı hedefliyoruz” dedi.

İZMİR’DE RAY SERİMİ BAŞLIYOR

İzmir’i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar’ı Ankara’ya kapı komşusu yapmak için başlatılan Ankara (Polatlı)-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattında yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Turhan, şöyle konuştu: “Projede ilk etapta Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar-Uşak arasında bu yıl ray serimine başlamayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki 824 kilometre mesafe 624 kilometreye, seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek.”

Türkiye’nin deniz üzerine yapılan ikinci havalimanının da Rize ve Artvin arasında yapıldığını kaydeden Turhan, “Rize-Artvin Havalimanının yapımı hızlı bir şekilde sürüyor. Hatta yine Rize-Artvin Havalimanı’nı sözleşme tarihinden önce 2020 yılında hizmete vermeyi planlıyoruz” dedi.

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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