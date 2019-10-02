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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.10.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Ankara keçisi varlığı 10 yılda iki kattan fazla arttı

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Ankara keçisi varlığı 10 yılda iki kattan fazla arttı

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı proje ve desteklerle Ankara keçisi varlığı son 10 yılda iki kattan fazla artış gösterdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki toplam varlığının yüzde 75'ini Başkent'te barındıran Ankara keçisinin popülasyonu 2008'e kadar düşme eğilimi gösterdi.

Söz konusu eğilime son vermek ve tiftik üretimi ile kalitesini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Halk Elinde Islah Projesi, Tiftik Desteği ve Anaç Keçi Desteği projelerini uygulayarak bu türün sadece kitaplarda kalmasının önüne geçti.

Projelerle son 13 yılda Ankara keçisi ve tiftiğe 45 milyon lira civarında destek verildi. 2018 yılında, 303 işletmedeki üretilen 164 ton tiftik için kilogram başına 30 lira olmak üzere yaklaşık 5 milyon lira tiftik desteği, Halk Elinde Islah ve Gen Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Projesi kapsamında da 63 işletmedeki yaklaşık 44 bin baş hayvan için yaklaşık 2,5 milyon lira destek sağlandı. Ayrıca, yüz bin baş hayvan için 2,5 milyon lira anaç keçi desteği uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili değerlendirmesinde Ankara keçisinin ekonomik değerinin yanı sıra Türkiye ve Ankara açısından önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti.

Ankara keçisinden elde edilen en önemli ürünün tiftik olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Başkent'te 2008'e kadar 66 bin 459'a kadar düşen Ankara keçisi varlığı, 2018 yılı itibariyle iki katın üzerinde artış göstererek 166 bin civarına yükseldi. Dünyada elmas lif olarak kabul görmesiyle de bilinen kıymetli bir üründür. Bu sebeple Ankara keçisi yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak bir dönemin yok olmaya yüz tutan bu değerini layık olduğu noktaya taşımakta kararlıyız. Ankara keçisinden elde edilen ve ekonomik değeri yüksek olan tiftiğin verim ve kalitesini yükselterek, üreticimizin refaha ulaşması için desteklerimizi devam ettireceğiz."

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