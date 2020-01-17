Ankara elektriklendi

Böylece araçlar Ford’un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından, Ford Otosan tarafından Ankara yollarında test edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde tanıtılan Yeni Ford Transit ve Tourneo Custom PHEV, Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında üretiliyor. Kısa süre önce seri üretime geçen model, Türkiye’de üretilen şarj edilebilir hibrit elektrikli ilk ticari araç olma unvanına da sahip bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise elektrikli araçlar ile taşımacılık hizmetleri verecek.



BAŞARI HİKÂYESİ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ford Custom PHEV’in test sürüşleri için Ankara’nın seçilmiş olmasından mutluluk duyduk. Ford Otosan tarafından ülkemizde üretilen bu araçların yarattığı katma değeri şehrimizin sakinlerinin hizmetine sunarken edineceğimiz deneyim, sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak” dedi. Ford Otosan’ın Türkiye’de ticari araçlarda elektrikli hibrit teknolojisinin öncüsü olduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan olarak, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracını üretmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de bu teknolojinin öncüsü olarak, otomotiv sanayinde geleceği tasarlamaya, dünya çapında bir başarı hikâyesi yazmaya devam ediyoruz” diye konuştu.