Ankara AVM'lerinde son durum... 'Açılacak mı, açılmayacak mı?' sorusu yanıt buldu
Ankara'daki AVM'ler bayramın birinci gününde saat 14.00'den sonra hizmete açıldı. Ankaralıların bayramlaşma ziyaretlerinin ardından AVM'lere akın ettiği görüldü.
Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde başkentteki AVM'lerin kapalı olacağını duyurmuş, ardından bu kararını değiştirmişti. Valilik, bu bayramda inisiyatifi AVM'lere bıraktı ve Ankara'daki AVM'ler bugün saat 14.00'den sonra açılmaya başladı. Yasak kararının iptali ile Ankaralıların bayramlaşma ziyaretlerinin ardından AVM'lere akın ettiği görüldü.
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