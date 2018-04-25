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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.04.2018 - 07:29, Son Güncelleme:

Ankapark'a talipli çıktı

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Ankapark'a talipli çıktı

Ankara'da yapımına Melih Gökçek döneminde başlanan ve inşaatı süren Ankapark için talipliler çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Yabancılar şimdiden ilgileniyor, gelip görüşüyorlar. İşletmecinin gelmesi için yasal düzenleme gerekiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Disneyland benzeri bir park olması planlanan Ankapark'ın işletmesinin profesyonel ekip tarafından yapılması için ihaleye çıkacaklarını belirterek, "Gerekli yasal düzenlemeyi hazırladık, Cumhurbaşkanımızla da paylaştık. 29 yıllık işletme hakkı verilecek. Kafe, hediyelik eşya satışı, lokanta gibi ticari faaliyetler yapılabilecek" dedi.

"YENİ SİSTEME YAKIŞIR ANKARA"
Yeni hükümet sistemine yakışır başkent için projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Tuna, "Ankara'nın marka şehir olması için çalışıyoruz. Şehir hastaneleri sağlık turizmini hareketlendirecek. Bazı yatırımlar imar, mevzuat değişikliği gerektiriyor. Önceliğimiz eğitim, sağlık, sosyal yatırımlar. Bunları yaparken kişiye özel rantlara kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının zırhlı birlikler yerleşkesine taşınacağını anımsatan Başkan Tuna, boşaltılan binaların müze yapılmasını istediğini söyledi. Tuna, şöyle devam etti: "Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarının yer aldığı bu geniş alanı taşınma sonrası müze yapıp yaya yollarıyla halka açmak istiyoruz. Saraçoğlu Mahallesi projesi ile birbirini tamamlamış olacak." Başkan Mustafa Tuna, bu müzelerin Fransa'daki Louvre gibi Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alabileceğini kaydetti.

"TAHSİS 29 YILA ÇIKARILACAK"
Ankapark'ın işletmesinin profesyonel ekip tarafından yapılmasını istediklerini kaydeden Tuna, şöyle devam etti: "Dünyada örnekleri var. Yabancılar şimdiden ilgileniyor, gelip görüşüyorlar. İşletmecinin gelmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Şu anki durumu 10 yıllık tahsisi var. Yasa ticari faaliyete izin veriyor. Alışveriş merkezi değil, restoran, cafe, hediyelik eşya satışı gibi faaliyetlere izin verilmesi önerisini getirdik. Sürenin 29 yıla uzatılması, ticari faaliyetlerin yapılması noktasında düzenleme gerekiyor. Bu konudaki düzenleme talebimizi Başbakanlık'a ilettik. Cumhurbaşkanımızın da bilgisi var. Uygun bir teklifle işletmesini kiraya verdiğimiz zaman Ankapark açılacak."

"KIZILAY MEYDANI YENİDEN DÜZENLENİYOR"
Kızılay Meydanı'nın yeniden düzenleneceğini belirten Tuna, "Ankara'nın merkezi vatandaşın rahatça dolaştığı, nefes aldığı bir meydan olacak. Ulaşım kolaylaşacak. Meydandaki dolmuş deposu yeraltına alınacak. Şehir dışından ulaşımın kolaylaşması için cep terminaller yapılacak" dedi. (Sabah)

Tunadan Ankapark’ı bitirin talimatı
Tuna'dan Ankapark’ı bitirin talimatı
Ankapark tartışması
Ankapark tartışması
Açılmayan Ankapark’a 64 milyon lira harcandı
Açılmayan Ankapark’a 64 milyon lira harcandı

 

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