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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Anka, milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de

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Anka, milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de

Milli İHA Anka, yeni faydalı yükü milli SAR radarıyla göreve başladı. SAR radarı ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetlerinin su üstü keşif ve gözetleme görevleri için Ege ve Akdeniz'de kullanılacak. Radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan Anka, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen "Anka"ların kullandığı faydalı yüklere yeni bir milli ürün eklendi. 

Kamera, sinyal istihbarat, telsiz röle ve silah faydalı yüklerini taşıma kabiliyetine sahip Anka İHA Sistemi, yeni faydalı yükü milli SAR ile göreve başladı. 
SAR ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetlerinin su üstü keşif ve gözetleme görevleri için Ege ve Akdeniz'de kullanılacak. 

Radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve
konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek. 

Prototipi 2013'te tamamlanan Anka, 2016'da envantere girdi. Geçen sürede Ankaların konfigürasyonları çeşitlendi, güvenlik güçlerinin de ihtiyaçları doğrultusunda birtakım değişikliklerle sistem daha da geliştirildi. 

Halen çeşitli konfigürasyonlarda 20'ye yakın Anka güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Ankaların uçuş süresi 15 bin saati geride bıraktı. 

Ankalar, son dönemde gerçekleştirilen harekatlarda karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı. 

Yeni ihtiyaçlar kapsamında yeni faydalı yüklerle donatılan Ankaların keşif-gözetleme kabiliyetleri güçlendirilip, daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde geliştiriliyor. 

Anka, milli radarıyla Ege ve Akdenizde



SARPER'İ ASELSAN GELİŞTİRDİ 

ASELSAN, hava platformları için geliştirdiği görüntüleme ve hareketli hedef tespit radarı Sarper SAR Sistemi'nin seri üretimlerini tamamlayarak TUSAŞ'a teslim etmişti. Bu sistemlerden biri Anka'ya entegre edilerek uçuş testleri gerçekleştirilmişti. 

Sarper, insanlı ve insansız hava platformlarında, yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme ve hareketli hedef tespiti amaçlı olarak kullanılabiliyor. 
Havadan gözetleme uygulamalarında SAR sensörleri, yağışlı/bulutlu ve karanlık havada dahi görüntüleme yapabilme kabiliyetleriyle önemli kazanımlar sağlıyor. Sarper sistemi, fiziksel kısıtların elverdiği en hassas çözünürlükte görüntü temin ediyor, uygulanan özel anten tasarımı ve sinyal işleme yaklaşımları sayesinde aynı anten üzerinden görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabiliyor. 

Askeri alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında kullanılan Sarper, sivil alanda ise doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi. 
Sarper, 30 bin feet irtifaya kadar çalışabiliyor. 
Anka, milli radarıyla Ege ve Akdenizde


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