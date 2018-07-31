Animasyon turizmi

Turizmde bu yıl yüzler gülüyor. Hem turist sayısında hem de gelirlerde yükseliş yaşanıyor. İlk 6 ayda Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 15 milyon 968 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen gurbetçi sayısı da yüzde 21 artışla 2 milyon 949 bine yükseldi. Böylece toplam turist sayısı 18.9 milyon oldu. Turizm gelirleri ise ilk 6 ayda 8.7 milyar dolardan 11.4 milyar dolara çıktı.

TÜRKİYE’ye ilk 6 ayda gelen turist sayısı ve turizm gelirleri açıklandı. Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 15.9 milyona çıktı. Türkiye’ye gelen gurbetçi sayısında da ilk 6 ayda yüzde 21.6’lık artış yaşandı ve 2.9 milyon kişiye ulaştı. Böylece ilk 6 ayda Türkiye’ye toplam 18.9 milyon turist geldi. Aynı dönemde turizm gelirlerinde de yükseliş yaşandı. 2018’in ilk 6 ayında turizmden elde edilen gelir 11 milyar 469 milyon TL’ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 629 dolar, gurbetçilerin ise 877 dolar olarak gerçekleşti. Toplam kişi başı ortalama harcama da 667 dolar oldu.

YENİ HEDEF YÜKSELDİ

Yıl sonundaki hedef ise eski Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş döneminde açıklanmış, 40 milyon turist ve 32 milyar dolarlık da gelir beklentisi olduğu ifade edilmişti. Geçen hafta 2023 için belirlenen 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefini değiştirdiklerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise, kişi sayısının artık öncelikli hedef olmadığını, Gayri Safi Milli Hasıla’daki (GSMH) turizm gelirleri payının yüzde 4’ten yüzde 8’e çıkarılmasının hedef olarak belirlendiğini söylemişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 1. çeyrek verilerine göre GSMH dolar bazında 882.7 milyar dolar seviyesinde olurken, turizmin payı yüzde 4’ten yüzde 8’e çıkarılması halinde turizm gelirleri 70 milyar dolara ulaşmış olacak.

RUSLARIN PAYI BÜYÜK

Artan turist sayılarında ise Rusya’nın payı büyük oldu. Rusya’dan ilk 6 ayda gelen turist sayısı 2 milyon 378 bine ulaştı. Almanya’dan 1 milyon 560 bin kişi, İran’dan 1 milyon 142 bin turist geldi. 1 milyon 49 bin turist Gürcistan’dan, 987 bin turist de Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yaptı. Sadece haziran ayı dikkate alındığında Rusya’dan 989 bin 983 kişi gelirken, Almanya’dan gelen turist sayısı 451 bin 699 olarak gerçekleşti. İngiltere’den gelen turist sayısı ise 306 bin 647 oldu.

ANİMASYON BEREKETİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı girişimler sonrası “Tadeo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı” isimli İspanyol yapımı animasyon filminde 23 dakika 13 saniye Kapadokya’ya yer verilmesi İspanyol ve Avrupalı turist oranında büyük artışa neden oldu.

Ağustos 2017’de filmin İspanya ve 26 ülkede vizyona girmesiyle birlikte Türkiye’ye gelen İspanyol turist geçen yılın haziran ayına göre yüzde 64, 2017’in ilk yarısına göre ise yüzde 66 arttı. Filmle iki yıldır süren İspanyol turist kaybının telafi edildiği belirtildi.

Film, İspanya’daki gösterimi süresince 3.5 milyon seyirci ile buluşup, 17.9 milyon Euro gişe geliri elde etti.

Film, 32. Goya Sinema Ödülleri’nde “En İyi Animasyon Filmi” seçildi.

2017’de İspanya’da en yüksek gişe geliri elde eden film de oldu.