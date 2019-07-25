Analistler: 2019 sonunda yüzde 12-13'lerde faiz göreceğiz

Dr. Beyhan İncekara – Ekonomist

Şimdi tabi piyasa gerek tüketici tarafı, üretici tarafı ve ekonomideki bütün parametreler faiz kararına odaklanmıştı. Önce FED'den gelen faiz indirimi alındı. Ardından Merkez Bankası'nın indirimini tahmin ediyorduk. Beklentimizin üzerinde bir faiz indirimi gerçekleşti. Buna gerekçe olarak enflasyonda yavaş yavaş toparlanma süreci gösterildi.

Enflasyon oranlarına baktığımızda iyileşme trendine girmiş olması, biraz daha merkez bankasını faiz indirimi konusunda yüksek oranda indirim yapmasına sebep oldu. Yıl sonunda enflasyonun daha da düşeceği görüşü savunuldu.

Faiz oranları indirimleri, FED'in indirimlerine eşlik edilecekti ama yurt içi talebin canlandırılması açısından bu faiz indiriminin olumlu etkisinin olacağı düşünülüyor.

Kurda ufak bir yükseliş başladı ama bu yükselişin çok devam edeceğini düşünmüyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve hangi oranda faiz indirimi yaptığından ziyade piyasalara nasıl mesaj verdiği önemli. Mutlaka güvenin aşılanması oldukça önemli. Enflasyona olumlu düzeyde yansıyacağını düşünüyoruz.

Gizem Öztoç Altınsaç - Özyeğin Üniversitesi

Kredi faizlerinde aşağıya geliş oldu. Mevduat faizinde de aşağı iniş oldu. Muhtemelen 100'er baz puan daha gevşeme görülebilir. Kredi faizleri de kademeli olarak düşecektir. Birebir yansıması beklenmiyor. Faizin nereye kadar düşeceğine izin verilecek kısmı önemli. Kasım aralık ve ocakta yüzde 12-13'lerde faiz göreceğiz. Parasal bir gevşeme, daha fazla faiz indirimi görürsek bu sefer enflasyonu yine düşüremeyeceğiz. Yine faizlerin düştüğü, kredi faizlerine de yansıdığı bir dönem göreceğiz. 3 puan bir gevşeme şimdiden oldu, mevduatta da 200 baz puan gevşeme söz konusu. Biz çok şanslı bir dönemdeyiz. Majör merkez bankaları gevşemeye devam edecek. Merkez Bankası'nın raporunu bu kadar açık paylaşmasını önemli görüyorum. Daha önceden raporu bu kadar açık göremiyorduk. Ancak bu toplantının yansıtılmasını, iletişim açısından önemli görüyorum. Çok hızlı gitmiyor olması gerektiğini düşünüyorum.

Turan Can Gürsoy – Marbaş Menkul Değerler

TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 24 seviyesinden 425 baz puanlık indirimle yüzde 19.75 seviyesine indirdi.

Piyasa beklentisi olan 250 baz puanın üzerinde bir indirim gerçekleşmiş oldu. TCMB’den yapılan açıklamada “Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun nisan enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Nisan ayı enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon hedefi %14.6 seviyesinde bulunmaktadır. Bu açıklamalara göre enflasyon görünümünde iyileşme sürdükçe bir hafta vadeli repo faiz oranında yıl sonuna kadar yüzde 15’li seviyelere doğru gerilemenin devamı beklenebilir.

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 425 baz puan indirim olarak açıkladı. Piyasa beklentisi genel bir konsensüse işaret etmiyordu. Bu indirim oranı Türkiye’de enflasyon da gerilediği için normal ve ihtiyaç dahilindeydi. Döviz kurlarını etkilemedi çünkü yabancı yatırımcı enflasyon ile faiz arasındaki farka yani reel faize bakıyor. Faiz oranları ile enflasyon oranının gerilemesi ahenkli olduğu için fiyatlamalarda anlık dalgalanmalar dışında bir etkisi olmadı.

Prof. Dr. Sinan Alçın – Kültür Üniversitesi

Gelişmeler ve Fed başta olmak üzere dünya merkez bankalarındaki genişlemeci tutum söz konusu. Eskiye baktığımızda iki tane rapor arasındaki fark, iki katına çıkmış durumda. Bu durum Merkez Bankası'nın iletişim kanalının güçlü kullanacağını söylüyor. Merkez Bankası'ndan iletişim kanalını daha güçlü kullanmasını bekliyoruz. Daha önceden Merkez Bankası açısından olumsuz bir swap hamlesi vardı açıklanamayan ve rezervlere ilişkin tartışmalar söz konusuydu. Açıklama yeterli olmadığından sanki orada farklı durum yaşıyormuşuz gibi oldu.

Rapor kapsamında dayanağı ne diye baktığımızda küresel risklerin artması elimizi güçlendiriyor deniyor. Temmuzda olmasa da önümüzdeki ay Fed'den de bir indirim bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir indirim gelebilir. Temkinli bir indirime gidilmesi lazım. Enflasyonda da nisandan itibaren beklentinin üzerinde gerileme var. Baz etkisi ile gerçekleştiğinin altını kalın çizmek lazım. Baz etkisi eylül sonrası ve ekimde terse dönmeye başlayacak. Merkez Bankası'nın beklentisi altında kalıp kalmayacağı belli değil zaten göreceğiz diyor. Eylülde daha yumuşak yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Kararın dövizdeki etkisini gördük. Aslında yukarı yönlü hareket edeceği düşünülse de öyle bir şey olmadı. Çünkü bunun sebebi Merkez Bankası'nın iyi iletişiminden kaynaklanıyor. Dövizdeki durumun düşüşü ekonomiye olan güvenle alakalı, mevduat ve kredi kısmında da rahatlama yaratacaktır.