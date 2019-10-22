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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.10.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Anadolu'nun yöresel ürünleri YÖREX'te buluşacak

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Anadolu'nun yöresel ürünleri YÖREX'te buluşacak

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "YÖREX Anadolu'dur. Kuzeyi güneyi, doğusu batısı kültürlerin, yöresel ürünlerin buluşma noktasıdır" açıklamasında bulundu.

Antalya'da gerçekleştirilecek 10. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar, yarın kapılarını açıyor.

Fuarda 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yöresel ürünleri yer alacak. Toplam 250 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarla Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. ATB Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, YÖREX'te 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansının yanı sıra valilik, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 647 katılımcının yer alacağını belirtti.

"Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenledikleri fuara bu yıl ilginin yoğun olacağına dikkat çeken Çandır, "YÖREX Anadolu'dur. Kuzeyi güneyi, doğusu batısı kültürlerin, yöresel ürünlerin buluşma noktasıdır. 10 yıl önce attığımız bu maya tuttu. YÖREX, Antalya'yı aştı, Türkiye'nin markası haline geldi." ifadelerini kullandı.

Çandır, fuar kapsamında kalkınma ajanlarının desteğiyle coğrafi işaretler konulu paneller ve tecrübe paylaşımı etkinleri yapılacağını kaydetti.  YÖREX'te Türkiye'nin peynirlerinin yer alacağı özel bir stant oluşturulduğunu dile getiren Çandır, "Peynir atölyesi, coğrafi işaretli ve coğrafi işaret başvurusunda bulunulmuş 25 peynirden oluşan peynir sergisi, tadım etkinlikleri, söyleşiler olacak." dedi. Çandır, 23-27 Ekim'de gerçekleştirilecek fuarın 10.00-20.30 saatlerinde ziyarete açık olacağını bildirdi. 

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