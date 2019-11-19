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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

AnadoluJet, yurt içi ve KKTC seferlerinde yüzde 20 indirimli uçuracak

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AnadoluJet, yurt içi ve KKTC seferlerinde yüzde 20 indirimli uçuracak

AnadoluJet, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferlerinde yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre AnadoluJet, kış dönemine ait yeni kampanyasını duyurdu.

Tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, vergi ve harçlar hariç yüzde 20 indirimli fiyatlarla uçuracak kampanya kapsamındaki biletler AnadoluJet mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sunuldu.

Kampanyada, 19-21 Kasım'da AnadoluJet mobil uygulamaları ve "anadolujet.com" resmi sitesi üzerinden "AJKIS20" indirim kodu ile satın alınacak biletler, 1 Aralık 2019-31 Mart 2020'deki uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya, Erbil seferleri hariç icra edilecek olan uçuşlarda geçerli olurken "bebek" ve "Jetgenç" yolcu tipi dışında kalan tüm yolcu tipleri tarafından da kullanılabilecek. 27 Aralık 2019-1 Ocak 2020 ile 17 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri ise kampanya kapsamı dışında tutuldu.

AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye "444 25 38" numaralı çağrı merkezinden ya da "anadolujet.com" adresinden ulaşılabilecek.

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