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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.12.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

"Anadolu’daki fabrika binalarını TOKİ yapsın"

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"Anadolu’daki fabrika binalarını TOKİ yapsın"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul’u moda merkezi, Anadolu’yu üretim üssü yapmak istediklerini belirterek, "Anadolu’daki fabrika binalarını Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yapsın 33 milyar dolar ihracata giden yolu kısaltalım" ifadelerini kullandı.

GÜLTEPE, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada hazır giyim endüstrisinde kapasite kullanımının maksimum seviyelere çıktığını belirtti. 
Gültepe, "“Yeni fabrika binalarını TOKİ’nin yapması sektörümüz için büyük moral ve motivasyon kaynağı olur. Orta vadedeki 33 milyar dolarlık hedefimize çok daha hızlı ulaşırız.” değerlendirmesinde bulundu. 

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 80’lere dayandığını belirten Gültepe, yeni fabrikalar kurmanın kaçınılmaz hale geldiğini bildirdi.

Türkiye ihracatının en büyük aktörlerinden olan hazır giyim şirketlerinin ellerindeki sermayeyi bina yatırımı yerine tasarım, Ar-Ge, Ur-Ge ve pazarlamada kullanmalarının çok daha yerinde ve verimli olacağını vurgulayan Gültepe, "Global rekabette geriye düşmemek için mutlaka yeni ve modern üretim tesisleri açmamız gerekiyor. Ancak sektörün yaşadığı sermaye sorunu için de çözüm geliştirmek zorundayız. TOKİ, Anadolu’da fabrika binaları inşa etmesi halinde hem yeni trendlere uygun üretim geliştirerek global rekabette elimizi güçlendiririz hem de 5 yılda ilave onbinlerce kişiye ekmek kapısı açarız.” ifadelerini kullandı. 

Gültepe, Türkiye’nin refah düzeyini artırabilmesi için daha çok üretime ve daha çok ihracata ihtiyacı olduğunu vurguladı. 

Üretimde, istihdamda ve katma değerli ihracatta imalat sanayinin lokomotifi olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, kapasite kullanımında yüzde 80’e dayandığını dile getiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"18 milyar dolarlık ihracatını orta vadede iki katına çıkarmayı hedefleyen sektörümüzün, acilen yeni yatırımlara ve modern tesislere ihtiyacı var. Biz İstanbul’u moda merkezi, Anadolu’yu ise üretim üssü yapmak istiyoruz. Bu projemizin gerçekleşmesinde ve sektörün modern tesislerle geleceğe hazırlanmasında TOKİ çok önemli bir rol üstlenebilir. Ülkemizin konut sorununun çözümünde büyük başarılara imza atan TOKİ, Anadolu’da atıl duran kamu binalarını fabrikaya dönüştürebilir ya da moda endüstrimizin dünyadaki algısına da pozitif katkı yapacak yeni fabrika binaları inşa edebilir. Bu binaları bize uzun dönemli kiralayabilir veya satışını yapabilir. TOKİ bu çağrımıza kabul ederse inşa edilecek her binayı üretim merkezine çeviririz. Orta vadedeki 33 milyar dolarlık hedefimize çok daha hızlı ulaşırız." 

Gültepe, Eylül 2016’da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından ilan edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi"nde benzer projenin yer aldığını anımsatarak, dönem yatırımcıları çok heyecanlandıran ancak bir türlü gerçekleşemeyen projenin TOKİ aracılığı ile uygulamaya geçirilmesinin özellikle hazır giyim sektörü için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurguladı. 

"2018’İ 18 MİLYAR DOLAR İHRACAT İLE KAPATTTIK, 2019’DA HEDEF 19 MİLYAR DOLAR"

Türk moda endüstrisinin 2018 performansı ve 2019 beklentilerini de değerlendiren Gültepe, sektörün yılı en az 2 milyar doları markalı ürün olmak üzere yaklaşık 18 milyar dolar ihracatla tamamlayacağını bildirdi. Üç yıllık durağan dönemin ardından ihracatta ilk kez bu yıl yüzde 5’lik bir artış yakaladıklarının altını çizen Gültepe, "Bölge ülkelerindeki siyasi istikrarsızlıklar, jeopolitik sorunlar ile küresel ticaret ve kur savaşları 2019 yılı için risk yaratmaya devam ediyor. Dünya çapında ticaret savaşları ve kur savaşları kadar yaygınlaşan ticarette korumacılık uygulamaları da risk faktörü oluşturuyor. Ticaret savaşları çerçevesinde ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı ek tarifelerin ise Türkiye için yeni fırsat pencereleri açabileceğini değerlendiriyoruz. Olumsuzluklara rağmen 2019’da öncelikle 2018’deki düzeyi korumayı ve üzerine yüzde 10’luk bir artış koymayı hedefliyoruz."yorumunu yaptı. 

 

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