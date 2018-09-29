Anadolu yakasına 120 milyon $’lık otel
İstanbul, Van ve Marmaris’teki 6 oteliyle 16 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Elite World Hotels, İstanbul Küçükyalı’da Elite World Asia Hotel’i 6 Eylül tarihinde hizmete açtı.
İş ve eğlence amaçlı konaklama, toplantı organizasyonları gibi alanlarda hizmet verecek otelin yatırım maliyeti ise 120 milyon dolar. Tesiste, deniz ve adalar manzarası olan 350 odada 700 yatak kapasitesi bulunuyor. Balo salonu ve 11 adet toplantı salonunun da bulunduğu tesiste 1500 kişi ağırlanabiliyor. Ayrıca 300 kişilik havuz başı etkinlik alanı ile düğün, davet, kokteyl organizasyonları için çeşitli imkânlar da sunuluyor. Sektörün içinde bulunduğu zor dönemlerde dahi yatırımlarına ara vermediklerini ifade eden Elite World Hotels CEO’su Ünsal Şınık, “Anadolu yakasındaki ilk yatırımımız ile toplam otel sayısı 7’ye, çalışan sayısı1263’e, zincirin toplam yatak kapasitesi ise 3 bin 26’ya ulaştı” dedi.
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