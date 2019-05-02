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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Anadolu Savunma, IDEF'19'da "Seyit" ile görücüye çıktı

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Anadolu Savunma, IDEF'19'da "Seyit" ile görücüye çıktı

"Anadolu Savunma" ile geliştirdiği askeri kullanıma yönelik ağır kamyonlarla IDEF 2019’a katılan Anadolu Isuzu, fuarda ismini Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'dan alan modellerini tanıttı.

Anadolu Isuzu, "Anadolu Savunma" markası ile savunma sanayisinde yer alıyor. Anadolu Savunma, "Seyit" araç ailesiyle IDEF'19'da yerini aldı.

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge Merkezi'nde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen askeri kullanıma yönelik ilk ağır kamyonlar, IDEF 2019’da ilgililerle buluştu. 
Fuarda Anadolu Isuzu, Anadolu Savunma markası ile kendi standında Seyit ismini taşıyan 8x8 tank taşıyıcı araç, 8x8 taktik tekerlekli araç ve 4x4 taktik tekerlekli araç modellerini sergilerken, Anadolu Isuzu alt yapısıyla geliştirilen 8x8 kurtarıcı araç da MPG standında yer aldı. Anadolu Isuzu yüksek performanslı askeri araçlarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor. 

"ÜRÜN AİLEMİZİN BÜYÜK BİR İLGİ GÖRECEĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisine yönelik geliştirdikleri yeni ürün ailesine ilişkin bilgiler verdi. 

Zırhlı pick-up ve zırhlı midibüs üretimiyle yıllardır hizmet verdikleri savunma sektörünün Anadolu Isuzu'yu çok iyi tanıdığını anlatan Arıkan, "Anadolu Savunma markası altında Seyit ürün ailesine ait araçlarımızla sektöre verdiğimiz hizmetleri daha üst sınıflara doğru genişletiyor ve yerlilik odağımızla bunu ağır kamyonlara da taşıyoruz. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla; yüksek performanslı, güvenilir, idamesi kolay ve maliyet-etkin bir ürün ailesi ortaya koyduk. Yerli ve milli Seyit ürün ailemiz, en başta standartları çok yüksek bir kullanıcı olan Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok ülkenin silahlı kuvvetinin, tam da aradığı araçlardan oluşuyor. Bu nedenle ürün ailemizin büyük bir ilgi göreceğinden şüphemiz yok." diye konuştu. 

Arıkan, ürettikleri araçlarda yerlilik oranının yıllar geçtikçe artırdıklarını belirterek, amaçlarının gelecek dönemde yerlilik oranını yüzde 70'lerin üzerine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi. 

SEYİT'İN TASARIMLARI TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLERİNDEN

Anadolu Isuzu’nun ilk kez IDEF 2019’da sergilediği ve ismini Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’dan alan Seyit Askeri Kamyon Ürün Ailesi, Anadolu Savunma ile Çek Tatra Grubu arasındaki ortaklık sonucunda gün yüzüne çıktı. 

Altyapıda Tatra’dan destek alınan araçların başta zırhlı kabin olmak üzere tasarımları ise tamamen Türk mühendisleri tarafından, Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Ağır koşullar altında ve zor coğrafi şartlarda çalışmaya oldukça uygun bir şekilde tasarlanan Seyit serisi araçlar, 8x8’den başlayarak 20x20’ye kadar farklı konfigürasyonlarda ve farklı motor seçenekleriyle üretilebiliyor. 

Zırhlı pick-up ve zırhlı midibüs üretimlerini de devam ettiren Anadolu Isuzu, yeni alt markası Anadolu Savunma ile tüm yol şartlarında gidebilen ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen kamyon çözümleriyle başta Türk savunma sanayisi olmak üzere, distribütörlerinin bulunduğu tüm yurt dışı pazarlardaki varlığını artırmayı hedefliyor. Anadolu Savunma savunma sanayisinde, her türlü lojistik amaçlı taktik tekerlekli ürün gruplarında yer almayı amaçlıyor. 

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