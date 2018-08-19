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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
HABER: DHA- AA- FOTO: İHA-AA-DHA
19.08.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu

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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin, Anadolu Otoyolu'nun Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde oluşturduğu araç kuyruğu 30 kilometreyi buldu.

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  • Anadolu Otoyolunda 30 kilometrelik araç kuyruğu
  • Anadolu Otoyolunda 30 kilometrelik araç kuyruğu
  • Anadolu Otoyolunda 30 kilometrelik araç kuyruğu
  • Anadolu Otoyolunda 30 kilometrelik araç kuyruğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TATİLLERİNİ geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler sebebiyle otoyolun Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminde, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi nedeniyle otoyolun bu kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. 

Araç yoğunluğu nedeniyle otoyolun Yeniçağa ile Gerede gişeleri arasındaki 20 kilometrelik alan ile Gerede gişelerinden sonra Karabük istikametine yaklaşık 10 kilometrelik alanda araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolunda 30 kilometrelik araç kuyruğu

Bölgede ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. 

Bu arada, Anadolu Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 Karayolu'na çıkış yapmayı tercih ediyor. 

D-100 Karayolu'nun Çaydurt, Yeniçağa kesimlerinde trafik yavaş ilerlerken, Gerede mevkisi ve şehir merkezinde de zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Otoyolunda 30 kilometrelik araç kuyruğu

KAPIKULE'DE 18 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

Öte yandan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar ise, yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yüklerini yurt dışında teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.
Sınır kapısında 18 kilometrelik tır kuyruğu oluşurken, yoğunluk nedeniyle tır parkında da yer kalmadı.

Yaklaşık 700 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Anadolu Otoyolunda 30 kilometrelik araç kuyruğu


Romanya'ya yük götüren tır şoförü Taner Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini anlattı.
Kuyrukta temel ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını söyleyen Işık, "Bekleyecek ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak yer olsa sorun değil de bittik burada. Dünden beri sıradayım." dedi.

Işık, yetkililerden tır kuyrukları konusunda yardım isteyerek, temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerde beklemek istediklerini dile getirdi.
Tır şoförü Orhan Yılmaz ise yaklaşık 20 saattir kuyrukta beklediğini hala sıranın kendisine gelmediğini aktardı.

Anadolu Otoyolunda 30 kilometrelik araç kuyruğu


Aşırı sıcağın tüm şoförleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, yol boyunca ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için çok zor durumda olduklarını ifade etti.

 

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