‘Anadolu Farm’da 3 tutuklama
KAYSERİ’de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 yöneticisinin tutuklandığı Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş ‘nin, 8 aylık dönemde faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladığı, şüphelilerin bu parayla çiftlik kurmak ve canlı hayvan almak yerine çeşitli illerde 20 arsa ve arazi satın aldığı ortaya çıktı.
Anadolu Farm sitesi kapatılırken, şirketin işlettiği 6 restoran ile satın aldıkları arazilerin tapularına ve araçlarına el kondu. Ekolium Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özakan (25) ve şube müdürleri V.M. ve A.Ö. tutuklandı. Anadolu Farm adlı site de kapatıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Çiftlik Bank ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Önünde bir çiftlik kelimesi var. Millet Tarım Bakanını görünce hemen ‘Çiftlik Bank ne oldu?’ diye soruyor. Dolandırıcılık o kadar çok ki, insanlar uyanık olacak. Çiftlik Bank konusunda bakanlığımızın savcılığa müşteki olarak dilekçesi var. Bir yatırım yaparken bakmak lazım. ‘Bu yatırımı yapıyorum ama ben bunu veriyorum, bana ne getirecek? Büyük bir para getirecekse, ben niye kazanamıyorum? Bu adam ne yapacak bunu?’ Açık bir şekilde adam aldı götürdü yani ama inşallah Türkiye’ye getiririz diye düşünüyorum.”
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