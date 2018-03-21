Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir'den açıklama: Süreci takip ediyoruz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
21.03.2018 - 21:11, Son Güncelleme:

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir'den açıklama: Süreci takip ediyoruz

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Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir'den açıklama: Süreci takip ediyoruz

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve bir yılda yaklaşık 200 milyon lira para topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir, "Onlar gibi bir yere gitmedik, bizim sistemimiz çok farklı. Müfettişler ‘bu sistemi kapatmanız lazım’ dediği anda herkesin içi rahat olsun insanların anaparasını ödeyecek güçteyiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının incelemeye aldığı ve yaklaşık 44 bin üyesi bulunduğu belirtilen Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında kurulan Anadolu Farm'ın kurucusu 28 yaşındaki İsa Karademir basın toplantısı düzenledi.

Şirketin 44 bine yakın ve 4 bin civarında yatırımcısı olduğunu söyleyen Karademir, üyelerine hesaplara incelemelerden dolayı bloke olduğu için ödeme yapamadıklarını söyledi. Gündemde olan Çiftlik Bank'tan tamamen farklı bir sistemde çalıştıklarını ve bir marka değeri oluşturduklarını kaydeden Karademir açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bizim Çiftlik Bank ile çok farklı bir çalışma sistemimiz var, benzetilemez bile. Bizim şirketimiz Kayseri’de kurulmuştur, yatırımlarını yurtdışına değil Türkiye’de yapmaktadır. Doğal olarak birçok kişiye istihdam sağlamıştır. Böyle olunca bizim Çiftlik Bank’tan birçok farkımız var. Biz şirketimizin topladığı yatırımlara senet veriyoruz. Mesela şirketimize yatırım yaptınız, biz anaparanızı garantiye alıyoruz. Bir problem yaşanmasın diye insanlara senet veriyoruz. Onlar sözleşme yaparken biz senet veriyoruz.

Onlar gibi yüzde 300 gibi bir kazanç oranı yok. İnsanların yatırımına göre yüzde 200’e yakın bir kazanç oranı var. Şirketimize gelen yatırımlarla o şirketin yurtdışına satılan miktara baktığımızda en az 10 katı fiyat farkı var. İnsanlardan ‘restoranlardan kazandığınız parayla ödeme yapabilecek misiniz’ gibisinden sorular geliyor. Bizim şuanda bu sistemi durdurmadan önce bekleyen 12 tane talebimiz vardı. Biz ekstradan bir de marka değeri oluşturuyoruz. Bizim tamamen hem oyun içeriği hem yatırım olarak onlardan tamamen farklı bir sistemimiz var."

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademirden açıklama: Süreci takip ediyoruz

"EN KÖTÜ DURUMDA İNSANLARIN ANAPARALARINI ÖDEYECEK GÜÇTEYİZ"

Yapılan incelemeler sonucu sistemin kapanması söz konusu olduğu takdirde üyelerin anaparalarını ödeyecek mal varlığına sahip olduklarını sözlerine ekleyen İsa Karademir, "Biz bir yere gitmedik, 2 aydan beri bu süreçle savaşıyoruz. Karşımızda Çiftlik Bank gibi olmayan bir yönetici var. Gerçekten niyetimiz kötü olsa onlar gittiğinde biz de sistemimiz durduğunda biz de giderdik. Üyelerimiz ilk etapta Çiftlik Bank olayından dolayı ciddi anlamda tedirgin olmuşlardı. Bizim açıklamalarımız ve samimiyetimize binaen tedirginlikleri bir nebze de olsa azalmıştı. Bir yere gittiğimiz yok, süreçle bizzat kendimiz ilgileniyoruz. Bu süreçte üyelerimizden destek bekliyoruz. En kötü durumda şirketimizin mevcut mal varlığı insanların senetlerine istinaden anaparalarını ödeyecek güçtedir. Bu konuda kimse huzursuz olmasın. Müfettişler ‘bu sistemi kapatmanız lazım’ dediği anda herkesin içi rahat olsun insanların anaparasını ödeyecek güçteyiz" dedi.

İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 21.03.2018İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün Çiftlik Bank skandalını yorumluyor. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresinden indirmeniz yeterli.
daha fazla video için
Çiftlik Banktan sonra ikinci vurgun: 200 milyon lira...
Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: 200 milyon lira...
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