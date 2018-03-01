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Anadolu dijitalleşiyor

EKONOMİ SERVİSİ
01.03.2018 - 20:59 | Son Güncelleme:

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijitalleşmesi sürecine katkıda bulunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde atılması gereken adımları belirlemek amacıyla Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hayata geçirdiği Dijital Anadolu Projesi, “Dijital Liderleri” Antalya’da KOBİ’lerle buluşturdu. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya KOBİ’lerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve akademi çevresinde de katılımcılar dijital liderleri dinledi.

Antalya’nın ardından Kocaeli, İzmir, Bursa ve Adana’da yapılacak etkinliklerle sürdürülecek proje kapsamında, her ilde üretimde hâkim olunan sektörler ele alınacak ve ilgili sektörler için bir de rapor açıklanacak. TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, dijitalleşme ile artık yeni bir sanayi devriminin başladığını belirterek, “Günümüzde artık büyük balık küçük balığı değil; hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Teknolojik altyapı ile birlikte hızı oluşturan en önemli unsur ise nitelikli insan kaynağı gücünü yaratmaktan geçiyor” dedi.

İŞLER KALMAYACAK

2020 yılında yapay zekâ ile 1.8 milyon işin ortadan kalkacağını ve 2.3 milyon yeni iş kolunun ortaya çıkacağını vurgulayan Kadooğlu, şöyle konuştu: “Sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde, ‘bulut bilişim, sanayi 4.0, nesnelerin interneti ve yapay zekâ’ olarak adlandırılan dijital altyapıya yapılacak yatırımlar teşvik edilmeli. KOBİ’lerde teşvik ve destek sistemiyle bilgi işlem teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı; insan kaynakları ve eğitim sistemine yatırım yapılmalı; bilgi güvenliği ile Dijital Anadolu projesinin en önemli ayakları olan e-ticaret ve mobil ticaret yatırımları artırılmalıdır. Türkiye kendine en uygun dönüşüm modelini yine kendisi inşa etmelidir.”

Günümüzde teknolojinin başını çektiği dijital bir devrim yaşandığını söyleyen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise, “Dijitalleşme bütün sektörleri, iş kollarını etkileyecek bir trend. Bankacılık yapma şeklimiz de bakış açımız da dijitalleşme odağında dönüşüm geçiriyor. Biz de değişime direnebileceğimizi, yaptığımız işin gelecekte de aynı şekliyle devam edeceğini asla varsayamazdık. Bu dönüşüm ile beraber İş Bankası olarak gerek yürüttüğümüz çalışmaların gerekse de iç süreçlerimizin odağına dijitalleşmeyi entegre ettik” şeklinde konuştu.

Etiketler: BAKSİFED , gazetehaberleri
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