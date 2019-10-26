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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.10.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu

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Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu

Amsterdam Bölge Mahkemesi, TürkAkım projesinin inşa ve yönetiminden sorumlu South Stream Transport B.V.'nin tüm hisselerini dondurdu.

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, TürkAkım doğal gaz projesinin inşasından sorumlu South Stream Transport B.V. şirketinin hisselerinin dondurulduğunu açıkladı.

Vitrenko, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Amsterdam Bölge Mahkemesinin TürkAkım projesinin inşasından ve yönetiminden sorumlu South Stream Transport B.V.’ye ait tüm hisselerin dondurulduğunu belirtti.

Hisselerin, Gazprom'a yönelik soruşturma neticesinde dondurulduğunu kaydeden Vitrenko, "Gazprom'un Hollanda'daki hisselerini hileli bir şekilde icradan bir gün önce Transgaz Krasnodar LLC şirketine transfer etmesi nedeniyle South Stream Transport B.V.'ye ait hisselerinin yüzde 100'ü donduruldu." ifadesini kullandı.

"TÜRKAKIM'IN İNŞAAT SÜRECİ ETKİLENMEYECEK"

Rus enerji şirketi Gazprom'un alt kuruluşu South Stream Transport B.V.'den yapılan açıklamada, hisselerinin dondurulduğu teyit edilirken, "Bu durum TürkAkım'ın inşaat sürecini etkilemeyecek. Şu anda, 2019'un sonunda gerçekleştirilmesi planlanan TürkAkım doğal gaz boru hattı aracılığıyla ilk gaz sevkiyatına hazırlanıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Tahkim Enstitüsü bir süre önce Gazprom ve Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Karar sonrasında Gazprom’un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerinde varlıklarına el konulmuştu.

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