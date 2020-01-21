Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borçlarını satın alacak

Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borç batağından çıkarak yüksek eğitimlerini tamamlamalarını sağlayacak ya da kendilerine uygun bir işe girmelerine yardımcı olacak bir projeye imza attı.

ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK

Guardian'ın haberine göre belediye bağlantılı bir bankanın genç yetişkinlerin alacaklılarıyla borçları satın almak için müzakere yürütmesini öngörüyor. Alacaklılara borçları belediye bankasına devretmeleri için 750'şer euro teşvik verilecek.

Programa katılan her bir kişi, bir 'rehber' görevliyle birlikte çalışarak belediye tarafından satın alınan borçların geri ödenmesi, ertelenmesi ya da silinmesini yapılandıracak 'kılavuz plan' hazırlayacak. Gençler, kılavuz plana göre eğitimlerini ya da stajlarını başarıyla tamamlarsa, borçlarından daha fazla miktar silinecek.

BORÇLAR GENÇLERİN GELECEKLERİNİ BELİRLİYOR

İstatistiklere göre Amsterdam'ın 18-34 yaş arası mukimlerinin yüzde 34'ünün borcu var. Hollanda'da öğrencilerin çektiği kredilerin ortalaması 2015'te 12 bin 400 euro iken 2019'da 13 bin 700 euroya yükseldi. Öğrenci borcu içindeki kişilerin sayısı da 388 binden 1.4 milyona çıktı.

Gençlerin hayata borçlu atıldığını belirten Amsterdam Belediye Başkanı Marjolein Moorman, "Borçlar büyük stres yaratıyor. Borçlar gençlerin geleceklerini belirliyor. Şanssızlık ve cehaletten ötürü kendilerini yardım olmadan çıkamayacakları durumlarda buluyorlar. Bu yüzden onlara yardım edeceğiz ki, yeni bir başlangıç yapabilsinler" açıklamasında bulundu.