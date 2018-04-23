Amerika’ya zeytinyağı ihracatımız da artıyor
ZEYTİNYAĞI ihracat sezonunun ilk 5 ayında ABD’ye yapılan ihracat, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 206 artışla 16 bin tona, değer olarak da yüzde 251 yükselişle 67 milyon 328 bin dolara çıktı.
Bu dönemde 85 ülkeye gönderilen her 10 litre Türk zeytinyağının 4 litresini alan ABD’ye ihracat, tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2012-2013 sezonunu bile geride bıraktı.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Emre Uygun, 85 ülke vatandaşının Türk zeytinyağı tükettiğini söyledi.
Uygun, şunları kaydetti:
“Bir numaralı pazarımız konumundaki ABD’ye dış satımda da litre başına değer artışı oldu. Bu sezon ABD’ye satışımız, geçen yıla kıyasla 3 katına ulaştı. Hem ürün miktarımızın artması hem de ürün kalitemizin iyi olması ABD’ye ihracatımızı olumlu etkiledi. Geçen yıl Türkiye’den 1 litre ürün alan ABD, bu yıl 3 litre ürün almış.”
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