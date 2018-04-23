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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.04.2018 - 21:53, Son Güncelleme:

Amerika’ya Türk salçası

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Amerika’ya Türk salçası

1982 yılında Bursa’da kurulan Merko Gıda, bugün Rusya’dan Güney Amerika’ya kadar dünyanın 20 ülkesine Türk salçası ve küp domates üretimi gerçekleştiriyor. Geçen yıl 100 milyon liralık ciroya ulaştıklarını anlatan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, “Yıllık 150 bin ton olan domates işleme kapasitemiz bu yıl 200 bine çıkacak” dedi.

BURSA’da 35 yıl önce Duncan Blake tarafından kurulan ve bugün ikinci kuşağın yönetimde olduğu Merko Gıda, dünyanın 20 ülkesine küp domates ve salça ihraç ediyor. Şirketin işlenmiş meyve ve sebze ihracatı amacıyla kurulduğunu anlatan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, “Ancak kısa bir süre içinde üretime de start verdi. Bugün Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde kurulu yaklaşık 75 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide üretim ve ihracata devam ediyoruz” dedi. Alistair Baran Blake, şirketin kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlatıyor: 

“Bugün geldiğimiz noktada, üretim ve ihracat büyüklüğüyle şirketimizin Merko Gıda’nın bir aile şirketi olmanın ötesinde, kurumsal ve global bir üreticiye dönüştüğünü söyleyebiliriz. 2 farklı üretim tesisimizi geçen yıllarda konsolide ettik ve Bursa’da tek bir çatı altında topladık. Bugün Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde kurulu yaklaşık 75 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide üretim ve ihracata devam ediyoruz. Sezonda Yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlıyoruz; ama bu rakam sezonda dönemsel çalışanlarımızla birlikte önemli ölçüde artıyor. Ayrıca sayısı 200’ü aşan çiftçi çalışanımız var. Şirketimizin bugün yaklaşık yüzde 30’i halen kurucu aileye bize ait. Yüzde 40’i halka açık olan Merko Gıda’nın kalan yüzde 30’u ise Yunanlı gruba ait. 2017’yi 100 milyon TL’ye yaklaşan bir ciroyla kapattık. 2018 ciro hedefimiz ise bunu minimum yüzde 30 arttırarak, 130 milyon TL’yi aşmak. İhracatımızın ise yüzde 20 artmasını hedefliyoruz. Yıllık 150 bin tona denk gelen domates işleme kapasitemiz ise bu yılın sonunda yeni yatırımlarla 200 bin üzeri olması hedefleniyor.

UZAK-DOĞU ÖNE ÇIKIYOR
Üretimimizin yaklaşık yüzde 60’ı iç pazarda tüketiliyor. Yüzde 40’ını ise dünyanın farklı bölgelerine ihraç ediyoruz. Merko Gıda’nın ürettiği salça ve küp domatesin ihracat adreslerinin başında Orta Doğu var. Batı Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve Güney Amerika’ya da ihracatımızı sürdürüyoruz. İhracat pazarları arasında en genç ama en hızlı yükselişe sahip olan bölge Uzakdoğu. Bu bölge, katma değerli domates mamulleriyle yaklaşık 10 yıl önce tanıştı. Soyulmuş küp domates ihracatının yüzde 85’inden fazlasını Merko olarak yapıyoruz. Uzak Doğu’nun bu ilgisi Türkiye için kaçırılmayacak fırsat. Irak ve diğer sınır ülkelere ticaret ve ihracat ise önemli ölçüde yükseliyor. Küp domates ve domates salçası üretiminde yıllık yaklaşık 150 bin ton domates işliyoruz. İşlediğimiz domates rakamlarına paralel olarak pazarın yaklaşık yüzde 10’u bizim. Sanayi tipi domates üretiminde Türkiye yükselen bir güç adeta.”

JAPONYA’YA DOMATES SUYU İHRACATI % 156 ARTTI
DOMATES mamulü ürünlerden oluşan pazarın önümüzdeki dönem çok daha büyüyeceğini anlatan Alistair Baran Blake, “Mesela Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) rakamlarına göre ülkemizden 55 ülkeye domates suyu ihraç ediliyor. En büyük talep ise Japonlardan geliyor. Bu ülkeye geçen yıl ihracat yüzde 156 artmış durumda. Japonya, Türkiye’den ihraç edilen her 10 litre domates suyunun 7 litresini alan ülke. Bu örnekten yola çıkarak, önümüzdeki dönemde ihracat gücünün artırılması adına sektörümüzün katma değeri yüksek ürünlere daha fazla odaklanmasının gerekliliğini görüyoruz. Pazar son birkaç yıldır arzu ettiğimiz ivmelerin gerisindeydi; ancak 2018 çok iyi başladı. 2018-2019 sezonunda Türkiye’nin daha rekabetçi bir konuma geleceği konusunda tüm üreticiler hemfikiriz. Bunun için tüm hazırlıklarımızı gerçekleştirdik.”

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