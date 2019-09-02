Amerikapaketim 3 yılda 6 milyon dolarlık alım yaptı

2015 yılından beri hizmet veren amerikapaketim’in alamet-i farikası gümrük konusu. Benzer firmaların aksine tüm gümrük işlemlerinizi onlar yapıyor. Sizden ne bir belge ne kimlik ne de hizmet ücreti talep etmiyor. Üstelik 3 yılda bunca gümrük kanunu değişmesine rağmen gümrük takılma riski %0.1’in altında. Birçok fabrika `kazasız geçen gün` diye bir tabela yayınlar, Amerikapaketim’de gümrüğe takılmadan teslim olan paketler 18 ayı geçmiş. Hiçbir gümrük sorunu olmadan, aklınıza gelebilecek her ürüne kolaylıkla ulaşabildiğiniz amerikapaketim, günden güne büyümesini de sürdürüyor. Sunduğu; güvenilir ve kolay alışveriş imkanıyla birlikte her gün daha çok kullanıcı “Amerikapaketim” i tercih ediyor. Sürekli sağdan sola kulağınıza çalınıyor. “Amerikapaketim” 2018 yılına dair önemli veriler açıkladı!

Amerika'dan En Çok Elektronik Ürün Siparişi Veriliyor

Yurt dışından alışveriş yapmanın en kolay yolu olan “Amerikapaketim”, 2015 yılından beri yurt dışından Türkiye’ye paket gönderimi hizmeti sunuyor. Üstelik, bunu yaparken, hiçbir hizmet ücreti de almıyor!

“Amerikapaketim”, yakın zamanda 2018 yılına ait önemli veriler de paylaştı. Bu verilere göre şu an site üzerinden en çok elektronik ürünler sipariş ediliyor.

İkinci sırada ise sağlık ve destekleyici ürünler var. Örneğin; vitamin, bebek beslenme ürünleri…vb. Listenin devamında ise sırasıyla; giyim, kozmetik, koleksiyon ürünler, oyuncak ve oto parça ürünleri yer alıyor. Artan vergi oranları herkesi Amerikapaketim'e yönlendirdi!

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de, vergilerin artmasından dolayı birçok ithalatçı firma, fiyatlarını artırdı. Hatta bazı firmalar gönderim yapmayı durdurdu! Bu durum tüketicilerin Amerikapaketim ‘e yönlenmesine sebep oldu! Çünkü artık insanlar bu siteyle, yurt dışından yapacakları bireysel alışverişlerini çok daha uygun fiyatlara gerçekleştirebiliyorlar! Üstelik, bu web sitesi sayesinde, önünüzde çok daha fazla ürün seçeneği bulunuyor!

İşte bu yüzden; Amerikapaketim.com için “Amerika’dan Alışveriş Yapmanın En Kolay Yolu”, deniyor! Harika haberlerden birkaç tanesi ise şöyle! Kargo ücreti gerçekten de uygun! Aklınıza gelebilecek her türlü ürüne ulaşma imkânınız var. Ürünlerinizi haftalarca beklemek zorunda değilsiniz. Maksimum 8 gün içerisinde ürünlerinize ulaşabilirsiniz. Ortalama teslim süresi ise 4.2 gün.

Amerikapaketim ile kendinizi sanki Türkiye’den alışveriş yapıyormuş gibi hissediyorsunuz

Yıllardır teknolojinin ne kadar geliştiğinden ve bu sürecin ne kadar hızlı olduğundan konuşuyoruz. Bizi yepyeni bir paradigma değişimiyle karşılaştıran bu web sitesi üzerinden alışveriş yaptığınızda, kendinizi sanki yurt dışından değil de, Türkiye’den alışveriş yapıyormuş gibi hissediyorsunuz! İşte hız, yenilik ve paradigma değişimi burada! Yurt dışından alışveriş yapmanın en kolay yolu Amerikapaketim, müşterilerini sürekli dinliyor. Onlardan gelen talepleri dikkate alarak; kaliteli, dinamik, güvenilir bir hizmet sunuyor. Artık herkesin bu markayı konuşmasının bir nedeni de işte bu hızlı ve güvenilir hizmet kalitesi!

Amerikapaketim üyesi olduğunuzda (ücretsiz üyelik) karşınızda birçok taksit seçeneği var! Bu site üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların en çok memnun kaldıkları hizmetlerden birisi de gümrük sorunlarının kolayca aşılması!

Gümrük problemlerine son!

Hepinizin bildiği gibi, gümrüğe takılan ürünlerle ilgili; sizden istenen belgeler, kredi kartı ekstreleri, fatura, vergi gibi iş detayları bazen can sıkıcı olabiliyor! Ve insanı alışverişten soğutuyor! Neyse ki, Amerikapaketim bu sorunları da ortadan kaldırdı!

Amerikapaketim üzerinden yapacağınız alışverişlerde gümrük hizmetleri de ücretsiz! Evet, doğru okudunuz! Ne üyelik için, ne de alışveriş işlemi için ne de gümrük hizmetleri için hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Amerikapaketim.com ile, Amerika’dan sipariş edeceğiniz ürünlerde, tüm işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

“Amerikapaketim” neden ücretsiz?

Bu web sitesi kullanıcılara sunduğu hizmetlerden hiçbir ücret almıyor. Çünkü “Amerikapaketim”, aslında bir sevkiyat şirketi. Ticari gelirini, kargo ücreti üzerinden elde ediyor. Fiyatı en uygun kargo ücretiyle tanışın!

Amerikapaketim.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde, en uygun kargo ücretleriyle karşılaşacaksınız. Bu arada, hayal gücünüzü sınırlamayın. Çünkü, aklınıza gelebilecek her ürünü, gümrük sorunlarıyla uğraşmadan, en uygun fiyata kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Üstelik, siparişlerinizi haftalarca beklemeyeceksiniz. 3 ilâ 8 gün içerisinde tüm ürünler teslim ediliyor.

“Amerikapaketim” alışverişe yepyeni bir soluk getirdi. Problemleri ortadan kaldıran bu yenilikçi anlayışıyla, sunduğu uygun fiyat avantajlarıyla, Amerikapaketim.com ismini her gün daha fazla duyacağız.