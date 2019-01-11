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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
11.01.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Evsizdi... Amerika'nın en başarılı göçmeni belli oldu! Bakın hangi Türk isim

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Evsizdi... Amerika'nın en başarılı göçmeni belli oldu! Bakın hangi Türk isim

New York'ta 7 şubesi bulunan ve başarılı göçmen ödülüne layık görülen "Champion Pizza" dükkanının sahibi Hakkı Akdeniz: "2001 yılında ABD'ye geldiğimde cebimde bir dilim pizza alacak bir dolarım yokken bugün şimdi her çarşamba evsizlere, ihtiyaç sahiplerine yüzlerce dilim pizza, ayakkabı, kıyafet götürüyoruz. Ne kadar verirsem o kadar çok kazanıyorum" açıklamasında bulundu.

New York'ta yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, başarılı göçmen ödülüne layık görüldü. Ellis Island Honors Society ve Amerikan Göçmen Cemiyeti tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, sunuculuğunu ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz'ün yaptığı “Beacon Awards” töreninde başarılı göçmenlere ödül verildi.

Evsizdi... Amerikanın en başarılı göçmeni belli oldu Bakın hangi Türk isim

Amerikan Göçmen Cemiyeti Başkanı Murat Köprülü, ilk kez düzenlenen bu ödül töreninin çok önemli bir girişim olduğunu belirterek, ABD'deki genç göçmenleri ve yeni girişimlerde bulunanları ödüllendirmek istediklerini söyledi.  New York'ta 7 şubesi bulunan Hollywood ünlülerinin sıklıkla ziyaret
ettiği "Champion Pizza" dükkanının sahibi Hakkı Akdeniz, yoksullara ve evsizlere yaptığı yardımlarla da biliniyor.

Evsizdi... Amerikanın en başarılı göçmeni belli oldu Bakın hangi Türk isim

Akdeniz, ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, “2001 yılında ABD'ye geldiğimde cebimde bir dilim pizza alacak bir dolarım yokken bugün şimdi her çarşamba evsizlere, ihtiyaç sahiplerine yüzlerce dilim pizza, ayakkabı, kıyafet götürüyoruz. Ne kadar verirsem o kadar çok kazanıyorum.” dedi.

Ödül töreninde birlikte oturduğu içlerinde CEO'ların da olduğu insanların hiçbirinin kendisinin bir zamanlar evsiz olduğunu bilmediğini anlatan Akdeniz, ödülünü alırken anlattığı yaşam öyküsüyle de büyük alkış aldı.

Evsizdi... Amerikanın en başarılı göçmeni belli oldu Bakın hangi Türk isim

Akdeniz, New York Valisi Andrew Coumo'dan iki, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'den bir, New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'dan bir olmak üzere birçok kuruluştan toplam 12 ödül aldığını söyledi.

Gecede Türk cerrah Öz'ün kızı, sağlık programı sunucusu ve beslenme uzmanı Daphne Öz de ödüle layık görüldü.

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