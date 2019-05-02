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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
02.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Amerikalılar’ın yüzde 11'i Bitcoin'e yatırım yaptı

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Amerikalılar’ın yüzde 11'i Bitcoin'e yatırım yaptı

Kripto para birimi Bitcoin'e ABD'lilerin yatırım isteği artıyor.

ABD'de Blockchain Capital adına The Harris Poll anket şirketinin düzenlediği anketin sonuçlarına göre, Amerikalılar’ın yüzde 11 Bitcoin'e yatırımı yapıyor.

2 bin 29 Amerikalı ile yapılan anket sonuçlarına göre, Bitcoin gibi kripto paralar hakkında en fazla bilgi sahibi olanlar gençler oldu.

18-34 yaş aralığındaki yaş grubunun yüzde 90'ın Bitcoin'i duyduğu ve hakkında bilgi sahibi olduğu yanıtını verdi.

Ancak anket sonuçlarına göre, yaş söz konusu olmadığında bile Amerikalıların bir çoğu Bitcoin'inden haberdar.

ABD'de Ekim 2017 yılında yapılan anket ile karşılaştırıldığında Bitcoin'in duyanların sayısı yüzde 77'den yüzde 89'a yükseldi.

Bitcoin'e gelecekteki güven ise oldukça düşük oranda gerçekleşti. Katılımcıların yalnızca yarısından az bir oranı, Bitcoin'in önümüzdeki 10 yıl içinde günlük hayatta kullanım içinde olacağına inandığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 27'si de önümüzdeki beş yıl içinde Bitcoin satın alabilecekleri yanıtını verdi.

Anketteki yeni sorulardan biri de katılımcıların Bitcoin sahibi olup olmadıkları oldu. Buna göre yüzde 11 dolayında katılımcı Bitcoin satın aldıklarını belirtti.

Katılımcıların yatırım seçeneği konusundaki yanıtları ise değişken oldu. Yüzde 88 oranındaki katılımcı altına yatırımı Bitcoin'e tercih edeceğini söylerken yüzde 79'u da devlet tahvilleri seçebileceği yanıtını verdi. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri de hisse senedi, emlak, altın veya devlet tahvilleri yatırımı yerine Bitcoin'i tercih edeceğini söyledi.

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