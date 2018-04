Amerikalı gitti Taylandlı geldi

Bir Türk ve bir Kazak ortakla 2001’de Kazakistan’da kurulan gayrimenkul geliştirme şirketi Capital Partners tarafında yatırım yapılan bölgedeki otelin ilk işletmecisi ise ABD’li Canyon Ranch’ti. 2 yıl gibi kısa bir sürede ABD’li firma ile neden yolların ayrıldığını sorduğumuz Capital Partners Kurucu Ortağı Burak Öymen, şunları söyledi: “Açıldığımız sene yani 2016’da turizmde zor bir süreç yaşandı. ABD’li firma da küçük olduğu için çok fazla oteli uzaktan yönetmekte zorlandı. Karşılıklı anlaşarak ilişkimizi sonlandırdık. Bu yatırımı yapmak için 12 yıl boyunca çalıştık. 2006 senesinde de yatırımda yer alacak otel için zaten Six Senses ile ön anlaşma yapmıştık. Ancak Six Senses’in o dönemde sahipleri değişmiş ve anlaşma olmamıştı. Ancak bu olaydan yaklaşık 11 yıl sonra yeniden Six Senses ile 40 yıllığına anlaştık.”

MARKANIN EN BÜYÜĞÜ

Six Senses markasının en büyük otelinin Kaplankaya’da açıldığını ifade eden Burak Öymen, “Otelin 141 odası bulunuyor. Aynı zamanda Six Senses Kaplankaya Avrupa’daki en büyük kapalı spor, spa ve sağlık alanlarından bir tanesini sunuyor. Six Senses markası spa alanında çok güçlü bir marka. Öyle ki bazı başka oteller spa hizmetini Six Senses’dan alıyor” dedi. Kaplankaya projesinin içerisinde bulunan otelin yanı sıra otel hizmetlerinin sunulduğu konut projesi Six Senses Residences hakkında da bilgi veren Öymen, “Projenin konut ayağı olan Six Senses Residences’ın birinci aşamasındaki evlerin yüzde 85’inin satıldı. İkinci aşamada yapılan ve 175-600 m2 arasında değişen 11 farklı mimari plana sahip 78 villanın 2019’un ikinci çeyreğinde ev sahiplerine teslim etmeyi hedfliyoruz.

DÖNÜŞÜME 20 MİLYON $

Six Senses’ın, 20 ülkede 11 otel ve 28 spa işlettiğini ifade eden Six Senses Kaplankaya Genel Müdürü Lionel Valla, otelin Avrupa’daki büyüme planlarına Türkiye’yi dahil ettiğini söyledi. Valla, “2017’de Türkiye pazarına giriş yapan ve yenilenme sürecini tamamlayan Six Senses Kaplankaya 1 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Altı ay süren bu yenilenme sürecinde toplam 20 milyon dolarlık dönüşüm yatırımı yapıldı. Bütün otel odaları yenilendi, ortak alanlara yeni programlar eklendi yamaç odaları özel bahçeleri ve havuzları ile birer müstakil ev altyapısına sahip oldu. Dünyanın en iyi wellness ve spa otellerindeniz. , Kaplankaya’nın tüm özelliklerinin Six Senses felsefesi ile örtüştü. Dengeyi ve mutluluğu sağlamak için tüm duyulara hitap eden eşsiz bir misafir deneyimi yaratmak adına Six Senses Kaplankaya’daki sürecimizde tasarım, sürdürülebilirlik ve sağlık standartları her zaman öne çıktı” dedi.

16 ÜLKEDE DAHA OTEL AÇACAK

SIX Senses’ın kendi kategorisinde dünyanın en hızlı büyüyen otel yönetim şirketlerinden biri olduğunu belirten Lionel Valla, markanın büyüme planları doğrultusunda Avusturya, Bhutan, Kamboçya, Çin, Mısır, Fiji, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Nikaragua, İsviçre, Tayvan, Tayland, Tunus ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere toplam 16 ülkede yeni otel ve spa’larla birlikte gelecek 5 yılda portföyünü 3 katına çıkaracaklarını söyledi.