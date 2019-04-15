American Airlines 737 MAX uçuş iptallerini Ağustos’a uzattı
American Airlines, Boeing 737 MAX uçağıyla uçuşlarında iptalleri 19 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.
Havayolundan yapılan açıklamada günlük 115 uçuşun iptal edildiği duyurulurken, söz konusu uçuşlar arasında müşterilerin durumdan olabildiğince az etkilenmesi için 737 MAX hava aracının kullanılmadığı fakat MAX rotasını izleyen diğer hava araçlarının uçuşlarının da bulunduğu belirtildi.
Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:
Federal Havacılık Kurumu (FAA) ve Boeing ile devam eden çalışmalarımız kapsamında, MAX hava aracının söz konusu süreçte yeniden sertifikalandırılacağını umuyoruz.
American Airlines'dan daha önce yapılan açıklamada uçuş iptallerinin 5 Hazirana kadar uzatılacağı duyurulmuştu. Ethiopian Airlines ve Lion Air uçuşlarında Boeing 737 MAX uçaklarının yaptığı kazaların ardından söz konusu hava aracının kullanımı çeşitli ülkelerin hava sahalarından yasaklanmış ve Boeing, kazalara sebep olan yazılımın güncellenmesi için acele etmeyeceğini açıklamıştı.
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