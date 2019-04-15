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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.04.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

American Airlines 737 MAX uçuş iptallerini Ağustos’a uzattı

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American Airlines 737 MAX uçuş iptallerini Ağustos’a uzattı

American Airlines, Boeing 737 MAX uçağıyla uçuşlarında iptalleri 19 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

Havayolundan yapılan açıklamada günlük 115 uçuşun iptal edildiği duyurulurken, söz konusu uçuşlar arasında müşterilerin durumdan olabildiğince az etkilenmesi için 737 MAX hava aracının kullanılmadığı fakat MAX rotasını izleyen diğer hava araçlarının uçuşlarının da bulunduğu belirtildi.

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

Federal Havacılık Kurumu (FAA) ve Boeing ile devam eden çalışmalarımız kapsamında, MAX hava aracının söz konusu süreçte yeniden sertifikalandırılacağını umuyoruz.

American Airlines'dan daha önce yapılan açıklamada uçuş iptallerinin 5 Hazirana kadar uzatılacağı duyurulmuştu. Ethiopian Airlines ve Lion Air uçuşlarında Boeing 737 MAX uçaklarının yaptığı kazaların ardından söz konusu hava aracının kullanımı çeşitli ülkelerin hava sahalarından yasaklanmış ve Boeing, kazalara sebep olan yazılımın güncellenmesi için acele etmeyeceğini açıklamıştı.

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