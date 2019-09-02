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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.09.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Ambalajda ihracat artıyor

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Ambalajda ihracat artıyor

ASD verilerine göre ambalaj sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 1 artarak 2 milyar 323 milyon dolara yükselirken, ithalatı yüzde 20 düştü. Sektörün dış ticaret fazlası söz konusu dönemde yüzde 70 artışla 918 milyon dolara ulaştı.

Ambalaj sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 2 milyar 323 milyon dolara yükselirken, ithalatı ise yüzde 20 azaldı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) açıklamasına göre, sektör, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını miktar bazında yüzde 11 artışla 1,26 milyon tona çıkardı. İhracat değer bazında ise yüzde 1 artışla 2 milyar 323 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde ithalatta ise dikkat çekici bir azalma yaşandı. 900 bin ton olan ambalaj ithalatı 720 bin tona düştü. Değer bazında ise yüzde 20 azalışla bir milyar 405 milyon dolara geriledi. Böylece ambalaj sektörünün dış ticaret fazlası ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 918 milyon dolara yükseldi.

Türkiye bu yıl en fazla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail ve İtalya'ya ihracat yaparken, en fazla ithalatı Almanya, Çin, İtalya, ABD ve Fransa'dan gerçekleştirdi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün cari açığa yaptığı pozitif katkının artarak devam ettiğini bildirdi.

Sektörde ikinci yarının özellikle ihracat tarafında daha iyi geçmesini beklediklerini aktaran Sarıbekir, "Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

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