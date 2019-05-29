Ambalajda hedef 10 milyar dolar ihracat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAmbalajda hedef 10 milyar dolar ihracat
GeriEkonomi Ambalajda hedef 10 milyar dolar ihracat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.05.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Ambalajda hedef 10 milyar dolar ihracat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ambalajda hedef 10 milyar dolar ihracat

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir "İhracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız" dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çekererek, sektörün cari fazla vererek yoluna devam ettiğini kaydetti.

ASD'den yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektörünün önde gelen isimleri, ASD'nin düzenlediği geleneksel iftar davetinde buluştu. 

Yaklaşık 350 kişinin katıldığı davete ev sahipliği yapan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çekererek, sektörün cari fazla vererek yoluna devam ettiğini kaydetti. Sarıbekir, Türkiye ambalaj sektörünün geçen yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştığına işaret ederek, ihracatın da 2018 yılında bir önceki seneye göre miktar olarak yüzde 9 ve değer olarak yüzde 11 arttığını kaydetti. 

Zeki Sarıbekir şunları aktardı: 

"2018’de sektörümüz 180 ülkeye 2 milyon 325 bin ton ambalaj ihracatı gerçekleştirdi ve 4,6 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. Dış ticaret fazlamız ise 1 milyar 320 milyon dolar oldu. Ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürdük. Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız." 

"ÜRETİMİN EN AZ YARISI İHRACAT OLMALI"

Sarıbekir, ambalaj sektörünün bugünlere teknolojik gelişmeleri takip ederek geldiğini anlatarak, bundan sonraki dönemde otomasyon ve Endüstri 4.0’ın daha çok önem kazanacağını kaydetti. Sektör olarak teknolojiyi daha çok takip etmek zorunda olduklarını belirten Sarıbekir, Türkiye ambalaj sanayisinin geleceğe ve yeniliklere adapte olarak sürdürülebilir üretime devam edeceğini kaydetti. 

Sektör olarak pazar sayısını daha da artırmaya ve ambalaj üretiminin en az yarısını ihraç etmeye odaklandıklarını ifade eden Sarıbekir, "2019 yılında Sahraaltı Afrika ülkeleri ve Orta Doğu pazarlarında daha çok söz sahibi olmayı planlıyoruz. Afrika ülkeleri bizim için önemli hedef pazarlardan. Meksika, Brezilya, ABD, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler doğrudan hedefimiz olacak. Avrupa’ya yaptığımız ihracatı da artıracağız." ifadelerini kullandı. 
ASD'nin uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip Türkiye'deki tek ambalaj yarışması olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nı 2 yılda bir düzenlediğine işaret eden Zeki Sarıbekir, geçen yıl yarışmaya toplam 209 başvuru geldiğini belirtti. 

Zeki Sarıbekir, yarışmada kazananların Türkiye'yi Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiklerini bildirdi. 

Türkiye'nin ambalaj sektörünün oskarları olan bu iki uluslararası yarışmada çok büyük başarılar elde ettiğini anlatan Sarıbekir, "WorldStar 2019'dan 22 ödülle dönerek Japonya'nın ardından ikinci sırayı aldık. AsiaStar Yarışması’ndan da 11 ödül kazanarak ambalaj sektörünün gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladık." değerlendirmesinde bulundu. 

Derneğe son bir yılda üyeliğe kabul edilen firmalara plaketleri verilirken, ödülleri Türkiye’ye yeni ulaştığı için AsiaStar'da ödül kazanan 6 öğrenci ve 5 firmaya da ödülleri iftar programında takdim edildi. 

Programda ayrıca ambalajlı gıda kullanımının sağlık ve hijyen sağladığına ve ambalajlı gıda sayesinde israfın önlendiğine dikkat çekildi. ASD'nin “Ambalajlı Gıdaları Tercih Et” mesajıyla yapılan kampanyasına değinilirken, sektörün gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle yeni projeler üretmeye devam edileceği belirtildi. 

İftar programının sonunda Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri Prof. Asaf Savaş Akat ve Prof. Taner Berksoy ile ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’in moderatörlüğünde “Ambalaj Sektörü için Ekodiyalog” adlı panel gerçekleştirildi. Katılımcılar, güncel ekonomik veriler ve beklentileri hakkında düşüncelerini paylaştı. 

Öte yandan katma değerli üretim için ambalaj sektöründeki yeniliklerin ve sektörün geleceğinin birlikte değerlendirileceği ASD Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi'nin 21- 22 Kasım'da düzenleneceği hatırlatıldı ve tüm sektör paydaşları bu kongreye davet edildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
SEC 26.5 milyon dolarlık saadet zincirine dava açtı
Rekor üstüne rekor kırdı! Sayı 3 milyona ulaştı
Araba kiraladı başına gelmeyen kalmadı! Boş senet imzalatıyorlar
BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu