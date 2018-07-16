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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
16.07.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Ambalaj tasarımının yıldız öğrencileri belli oldu

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Ambalaj tasarımının yıldız öğrencileri belli oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 14.Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2018'in sonuçları belli oldu. Öğrenciler, ödüllerine 31 Ekim 2018 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılacak törende kavuşacak. Para ödülünün yanı sıra ilk üçe giren öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca burs da kazanacak.

AMBALAJ Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda finale kalan öğrenciler belli oldu. 4 Temmuz 2018 tarihinde bir araya gelen Seçici Kurul, başvuran 85 projeyi not vererek değerlendirdi. Birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve sertifika sıralaması ise 31 Ekim 2018 tarihinde her yıl düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılacak törende açıklanacak ve projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek. Yarışmada ilk üç sırayı paylaşan finalistlere para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca burs da verilecek.

'Öğrencilerin Başarısıyla Avrasya'nın Ambalaj Merkezi Olacağız'

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda başarılı olan öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıttıklarını söyledi. Ambalaj tasarımının yaratıcılık gerektiren bir uğraş olduğuna dikkat çeken Sarıbekir, şöyle devam etti: "Ortaya çıkan ambalajın tasarımı, en az içinde bulundurduğu ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Günlük yaşantımızdaki yeri göz önünde bulundurulduğunda, ambalajların duygusal çekiciliğe sahip tasarım ürünleri olduğunu söyleyebiliriz. Yarışmaya katılan tüm gençlere önerim, hedeflerine inanmaları ve hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmaları olacak. Yarışmamızda başarılı olan öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılıp Türkiye’yi temsil etme fırsatı ve öğrenim hayatları boyunca burs fırsatı da elde etmiş oluyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceğini düşünüyorum. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Avrasya’nın ambalaj merkezi olma hedefimize daha çok yaklaşacağız.”

 

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