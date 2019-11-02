Ambalaj sektörüne rekor yabancı ilgisi
Ambalaj tedarikinde Avrupa ve Avrasya’nın merkezi olan Türkiye, yabancı alımcı sayısında rekor kırıyor.
48 ülkeden bin 229 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı ambalaj sektörüyle ilgili fuarı 119 ülkeden 9 bin 406’sı yurtdışından, 54 bin 827’si yurtiçinden olmak üzere toplam 64 bin 233 kişi ziyaret etti. Ayrıca 37 ülkeden 995 alım heyeti katıldı.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “İstanbul’da düzenlediğimiz fuar, ambalaj sektörü için her geçen gün daha önemli hale geliyor ve sektörün gelişmesine katkıda bulunuyor” dedi.
Ambalaj tüketiminin refah seviyesi ve sanayideki gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu belirten Sarıbekir, kişi başı ambalaj tüketiminin süpermarketlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla da Türkiye’de de hızla arttığını vurguladı. Son 15 yılda ambalaj tüketiminin 2 kat arttığını kaydeden Zeki Sarıbekir, kişi başı yıllık tüketimin 250 dolara ulaştığını söyledi. Ambalaj sektörünün dış ticaret fazlası veren ve cari açığa pozitif katkı yapan bir sektör olduğunun altını çizen Sarıbekir, ilk altı ayda 2.32 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve toplamda 918 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini vurguladı.
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