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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.11.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Ambalaj sektörüne rekor yabancı ilgisi

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Ambalaj sektörüne rekor yabancı ilgisi

Ambalaj tedarikinde Avrupa ve Avrasya’nın merkezi olan Türkiye, yabancı alımcı saysında rekor kırıyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "İstanbul'da düzenlediğimiz fuar, ambalaj sektörü için her geçen gün daha önemli hale geliyor ve sektörün gelişmesine katkıda bulunuyor" dedi.

48 ülkeden bin 229 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı ambalaj sektörüyle ilgili fuarı 119 ülkeden 9 bin 406’sı yurtdışından, 54 bin 827’si yurtiçinden olmak üzere toplam 64 bin 233 kişi ziyaret etti. Ayrıca 37 ülkeden 995 alım heyeti katıldı.
Ambalaj tüketiminin refah seviyesi ve sanayideki gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu belirten Sarıbekir, kişi başı ambalaj tüketiminin süpermarketlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla da Türkiye'de de hızla arttığını vurguladı. Son 15 yılda ambalaj tüketiminin 2 kat arttığını kaydeden Zeki Sarıbekir, kişi başı yıllık tüketimin 250 dolara ulaştığını söyledi.

Ambalaj sektörünün dış ticaret fazlası veren ve cari açığa pozitif katkı yapan bir sektör olduğunun altını çizen Sarıbekir, ilk altı ayda 2,32 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve toplamda 918 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin ambalajda kaliteden lokasyona, üretim teknolojilerinden fiyata kadar çok sayıda avantajının olduğunu kaydeden Sarıbekir, "Ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürüyoruz. Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

2019 yılında sektör olarak en az 25 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 5 milyar dolar ihracat geliri hedeflediklerini ve bu hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını belirten Sarıbekir, şöyle devam etti:
"Ülkemizde 350 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz. Sektör olarak rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Türkiye Ambalaj Sektörünün ürünleri dünyada 180 ülkeye direkt ve dolaylı olarak ihraç ediliyor. Ambalaj sanayimiz Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyor".

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