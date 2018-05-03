Ambalaj devi Sarten’e iki önemli ödül
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından 45'incisini düzenlenen WorldStar 2018 Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Sarten, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve ambalaj sektörünün en prestijli yarışmalarından biri olan WorldStar 2018’de 2 ödüle layık görüldü.
ULUSLARARASI YARIŞMALARA KATILMAYA DEVAM EDECEK
WorldStar 2018’den 2 farklı kategoride ödül aldıkları için mutlu olduklarını belirten Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, "Ar-Ge'ye ve inovasyona verdiğimiz önemle sektörümüzü daha ileriye taşımak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Uluslararası ambalaj yarışmalarına katılarak Türkiye ambalaj sanayimizi küresel rekabette bir adım öne çıkarıyoruz. Küresel piyasalarda konumumuzu daha ileriye taşımak için bu yarışmalara katılmaya devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Worldstar’dan iki ödülle döndük. Bu ödülde emeği geçen tüm Sarten ailesine teşekkür ederim” diye konuştu.
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