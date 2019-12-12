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Ekonomi
AA
12.12.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

AMB faizi değiştirmedi

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AMB faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 0'da tuttu.

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının %0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

Bilgi notları:

- ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için  ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını %-0,50 olarak korudu. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yöndeydi.
- ECB, marjinal faiz oranını %0,25 olarak korudu. Analistler de faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.
- Euro Bölgesinde yıllık tüketici fiyatları %1,0, çekirdek  tüketici fiyatları %1,3 seviyesinde bulunuyor.
- ECB'nin SPF anketinde enflasyon tahmini 2020 yılı için %1,2, 2021 yılı için %1,4 seviyesinde bulunuyor.
- ECB Başkanı Christine Lagarde'ın kararla ilgili basın  toplantısı TSI 16.30'da gerçekleşecek.

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