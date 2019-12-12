AMB faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının %0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.



Bilgi notları:



- ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını %-0,50 olarak korudu. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yöndeydi.

- ECB, marjinal faiz oranını %0,25 olarak korudu. Analistler de faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.

- Euro Bölgesinde yıllık tüketici fiyatları %1,0, çekirdek tüketici fiyatları %1,3 seviyesinde bulunuyor.

- ECB'nin SPF anketinde enflasyon tahmini 2020 yılı için %1,2, 2021 yılı için %1,4 seviyesinde bulunuyor.

- ECB Başkanı Christine Lagarde'ın kararla ilgili basın toplantısı TSI 16.30'da gerçekleşecek.