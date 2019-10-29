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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.10.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

AMB Başkanı Draghi: Avro Bölgesi para politikası güç kaybı yaşadı

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AMB Başkanı Draghi: Avro Bölgesi para politikası güç kaybı yaşadı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi "Bugün, düşük faiz oranlarının geçmiş yıllardaki kadar teşvik sağlamadığı bir durumdayız, çünkü ekonomide yatırımın geri getiriş oranı düştü" dedi.

Ekim sonunda görevini Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Christine Lagarde devredecek olan Draghi için Frankfurt'da veda etkinliği düzenlendi.
Draghi, burada yaptığı konuşmada, Avro Bölgesi'nde daha aktif bir mali politikanın ECB politikalarını daha hızlı düzenlemesini ve daha yüksek faiz oranlarına yol açmayı mümkün kılabileceğini söyledi.

Avro'nun önemli politik bir proje olduğunu anlatan Draghi, para birimini daha fazla siyasi bütünleşme hedefine doğru atılmış temel bir adım olarak niteledi.
Draghi, Avro Bölgesi'nin para politikasının güç kaybı yaşadığını dile getirerek, bu politikanın görevini yerine getirmesi için hükümetlerin desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ECB Başkanı Draghi, "Bugün, düşük faiz oranlarının geçmiş yıllardaki kadar teşvik sağlamadığı bir durumdayız, çünkü ekonomide yatırımın geri getiriş oranı düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikasının halen amacına ulaşabileceğine işaret eden Draghi, maliye politikalarıyla uyumlu olması durumunda amacına daha hızlı ve az yan etkiyle ulaşabileceğini söyledi.

"AVRUPA'YA PAHA BİÇİLMEZ HİZMETLER SUNDUNUZ"

Aynı etkinlikte konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avro Bölgesi'ne yönelik yatırımcıların güveninin geri döndüğünü belirterek, ECB'nın Avro Bölgesi'ni korumak için büyük bir katkısı bulunduğunu söyledi.

Piyasaların, Avro Bölgesi'nin çöküşünü izlemeye aldığı zamanı hatırladığını dile getiren Merkel, Avro Bölgesi'ndeki sorunlara rağmen bölgenin Avrupa'daki borç krizi zamanından daha güçlü olduğuna işaret etti.

Merkel, Draghi'nin 8 yıllık hizmeti için teşekkür ederek, "ECB'nin bağımsızlığını koruyarak, kıtadaki borç krizinde Avro Bölgesi'ni başarıyla yöneterek, para birliğini güçlendirdinizAvrupa'ya paha biçilmez hizmetler verdiniz." diye konuştu.

Avronun bir para biriminden daha fazlası olduğunun kabul edilmesini isteyen Merkel, avronun Avrupa birleşme sürecinin bir simgesi olduğunu anlattı.
Merkel, Avro Bölgesi'nde bankacılık birliğinin tamamlanması konusunda gerekli adımların atılması çağrısı yaparak, bölgede bir sermaye piyasası birliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Merkel, ECB başkanlığını bir kadın devraldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, Lagarde'ye ECB başkanlığı görevinde başarılar diledi.

DRAGHİ'YE TEŞEKKÜR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Draghi'nin Avrupa Birliğinin kritik bir anda çökmesinin önlenmesinde politikalarıyla yardımcı olduğunu belirterek, daha fazla parasal genişleme çağrısı yaptı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Draghi'yi Avrupa'ya hizmet etme konusunda "olağanüstü" ve "kararlı" bir kişi olarak niteleyerek, ECB'nin Draghi döneminde acil durumlara yaratıcı şekilde tepki verdiğini belirtti.

Mattarella, Avro Bölgesi birliğini yeni finansal mekanizmalarla tamamlama çağrısı yaparak, Draghi'ye 8 yıllık hizmeti için teşekkürlerini iletti.

8 YIL GÖREV YAPTI

8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Draghi, ekim sonunda görevini Christine Lagarde'ye devredecek. AB'nin para politikalarını belirleyen ve yürüten ECB, tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olarak faaliyet gösteriyor.

Frankfurt merkezli ECB'nin görevi, para birimi olarak avroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak.
Kurum, AB'nin para politikasını belirleyip uyguluyor. Döviz işlemlerinin yürütülmesi, üye ülkelerin resmi döviz rezervlerinin tutulması ile ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin sağlanması görevlerini de yerine getiren ECB, Avro Bölgesi'nde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkili merci.

ECB Yönetim Konseyi, 25 Ekim'deki toplantısında, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını sabit tutma kararı almıştı. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit bırakıldı.

ECB, eylüldeki toplantısında, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağını duyurmuş, 25 Ekim'de ise ilk varlık alımını 30 Ekim'de yapacağını ve söz konusu alımlara 19 Aralık ve 2 Ocak'ta Noel tatili boyunca ara verileceğini bildirmişti.

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