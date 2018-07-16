Amazon'un kurucusunun serveti 150 milyar doları aştı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
NEW YORK (AA)
16.07.2018 - 20:22, Son Güncelleme:

Amazon'un kurucusunun serveti 150 milyar doları aştı

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Amazon'un kurucusunun serveti 150 milyar doları aştı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı.

Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak, TSİ 19.00 itibarıyla 150,2 milyar dolara ulaştı. 

Böylece, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un listedeki yeri sağlamlaşırken, Jeff Bezos, 93,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile arasındaki farkı da açmış oldu. 

AMAZON HİSSELERİ YİNE REKOR KIRDI
Bezos'un servetinin bugün artış göstermesinde Amazon'un hisselerinin yeni bir rekor kırması etkili oldu. 

TSİ 19.00'da Amazon'un New York borsasındaki hisse başına değeri yüzde 1 artışla 1.831 dolara tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu saatte piyasa değeri 888 milyar dolara yükselen Amazon, 940 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor. 

Amazon'un hisseleri en son perşembe günü rekor kırmıştı. 

"PRİME DAY" BUGÜN BAŞLIYOR
Analistler, Bezos'un servetinin artmasında ve Amazon hisselerinin rekor kırmasında "Prime Day"in önemli rol oynadığını belirtti. 

Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve "Prime" üyesi kullanıcılarına milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve 36 saat sürecek. 

"Prime Day"de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, kullanıcı sayısı da yıldan yıla yüzde 50 yükseliş göstermişti. 

Amazon, nisan ayında dünya genelindeki "Prime" üyesi kullanıcılarının sayısının 100 milyonu aştığını açıklamış, şirket geçen sene 30 saat süren "Prime Day"de yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yapmıştı.

 

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